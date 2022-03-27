نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البسكويت المالح المقرمش في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة جدًا في المقال التالي
من المعروف أن البسكويت بشكل عام سواء الجاهز أو الذي تم صنعه في المنزل يناسب جميع الأذواق الأطفال بشكل خاص وكذلك الكبار، حيث يمكن صنعه سادة أو بإضافة بعض الشوكولاتة أو المربى أو الفانيليا أو الفراولة إلى غيره من باقي الأنواع، ولكن بسكويت مالح يبدو غريبا بعض الشيء فالبسكويت معروف بأنه حلو بإضافة السكر له، ولكن البسكويت المالح من المؤكد أنه يفضله الكبار أكثر من الصغار؛ لذا نقدم لكِ سيدتي طريقة عمل البسكويت المالح بكل سهولة في المنزل بمقادير ومكونات بسيطة جدا وهذا ما سأقدمه لكم من خلال مقالنا هذا فتابعوا معنا.
مكونات عمل البسكويت
لعمل أجمل وألذ بسكويت مالح يجب إحضار تلك المكونات اللازمة لصنعه وهي:
- ربع كوب زبدة غير مملحة.
- كوب وثلث من الحليب كامل الدسم.
- أربعة أكواب من الدقيق.
- نصف ملعقة صغيرة أوريجانو.
- ملعقة كبيرة بيكنج باودر.
- بيضة.
- ملح.
طريقة عمل البسكويت المالح المقرمش
اتباع الخطوات بشكل صحيح وجيد يساعد في عملية نجاح ما نقوم بتحضيره، وطريقة تحضير البسكويت المالح يتطلب خطوات دقيقة جدا يجب اتباعها خطوة بخطوة للحصول على ألذ وأشهى بسكويت وتلك الخطوات هي:
- نقوم بخلط الزبدة مع الدقيق والبيكنج بودر والأوريجانو جيدًا.
- ثم نقوم بتقطيع الزبدة ووضعها في خليط الدقيق وذلك للحصول على فتات ذا ملمس خشن.
- ثم نقوم بإضافة الحليب، وتعجن المكونات جيدا وذلك من أجل الحصول على عجينة متماسكة.
- نقوم بتشكيل العجينة على شكل كرة، ثمّ نقسمها أربعة أقسام.
- ثم نقوم بفرد كور العجين على رخامة مرشوشة ببعض الدقيق؛ بحيث يصبح سمكها رقيق جداً، فعندما تكون العجينة رقيقة جدا، تعطي قرمشة أكثر.
- نقوم بتقطيع العجينة على شكل مربعات، حسب الرغبة.
- ثم نقوم بتقطيع البسكويت باستخدام الشوكة، ثمّ بعد ذلك نضعها في صينية خبز ويفضل أن تكون غير مدهونة.
- نقوم بدهن البسكويت بالبيض ونقوم رشّه بالملح.
- يظل البسكويت في الفرن من ربع ساعة إلى ثلث ساعة، حتّى يَحمَرّ لون البسكويت وينضج بشكل جيد.
- بعد أن يبرد يمكن تقديمه لأفراد الأسرة وللضيوف وبعد صنعه مرة واحدة ستجدين نفسك تصنعيه باستمرار وبشكل لذيذ جدا وبالهناء والشفاء.
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