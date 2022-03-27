طريقة عمل البسكويت المالح المقرمش في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة جدًا

من المعروف أن البسكويت بشكل عام سواء الجاهز أو الذي تم صنعه في المنزل يناسب جميع الأذواق الأطفال بشكل خاص وكذلك الكبار، حيث يمكن صنعه سادة أو بإضافة بعض الشوكولاتة أو المربى أو الفانيليا أو الفراولة إلى غيره من باقي الأنواع، ولكن بسكويت مالح يبدو غريبا بعض الشيء فالبسكويت معروف بأنه حلو بإضافة السكر له، ولكن البسكويت المالح من المؤكد أنه يفضله الكبار أكثر من الصغار؛ لذا نقدم لكِ سيدتي طريقة عمل البسكويت المالح بكل سهولة في المنزل بمقادير ومكونات بسيطة جدا وهذا ما سأقدمه لكم من خلال مقالنا هذا فتابعوا معنا.

مكونات عمل البسكويت

لعمل أجمل وألذ بسكويت مالح يجب إحضار تلك المكونات اللازمة لصنعه وهي:

ربع كوب زبدة غير مملحة.

كوب وثلث من الحليب كامل الدسم.

أربعة أكواب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة أوريجانو.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

بيضة.

ملح.

طريقة عمل البسكويت المالح المقرمش

اتباع الخطوات بشكل صحيح وجيد يساعد في عملية نجاح ما نقوم بتحضيره، وطريقة تحضير البسكويت المالح يتطلب خطوات دقيقة جدا يجب اتباعها خطوة بخطوة للحصول على ألذ وأشهى بسكويت وتلك الخطوات هي: