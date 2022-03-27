طريقة عمل كرات العجوة بجوز الهند أجمل الحلويات الرمضانية

كرات العجوة بجوز الهند من الحلويات الجميلة التي تقدم في شهر رمضان المبارك، وكثير من الناس يرغبون في تناولها بجانب كوب من الشاي بعد الإفطار مباشرةً، وهى تتكون من بعض المكونات البسيطة التي تجعلنا نقوم بصنعها في البيت بكل سهولة، كما تتميز بقوامها الناعم وطعمها الجميل ومذاقها الرائع عند إضافة بعض النكهات الجميلة إليها، كما يمكن وضع السمسم المحمص إليها بدلًا من جوز الهند، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كرات العجوة بجوز الهند أجمل الحلويات التي تقدم بشكل دائم في شهر رمضان بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل كرات العجوة بجوز الهند

تحتوي هذه الحلوى على عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كوب من جوز الهند.

نصف كيلو من العجوة الجاهزة.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

ربع ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كرات العجوة بجوز الهند أجمل وأروع أنواع الحلويات التي تقدم في شهر رمضان وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضع به العجوة، والقرفة، والهيل، والزبدة، ثم نقلبهم مع بعض. نقوم بعجن المكونات بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة. نقوم بتشكيل عجينة العجوة إلي كرات متوسطة الحجم، ثم نضعها في جوز الهند ونقلبها حتى يلتصق جوز الهند بها. نحضر طبق كبير ونضع عليه كرات العجوة، ثم نقوم بوضع الطبق في الثلاجة حتى تتماسك كرات العجوة بجوز الهند جيدًا. نخرج الطبق من الثلاجة، ثم نقوم بتقديمه بجانب كوب من الشاي وبألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل كرات العجوة بجوز الهند

سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة التي تساعدنا على عمل كرات العجوة بجوز الهند بالمنزل وهى كما يلي:-