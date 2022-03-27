بمكونات بسيطة حضري البقلاوة بالفستق اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

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البقلاوة بالفستق، تعتبر من الحلويات المشهورة في الوطن العربي، وتعتبر من الحلويات التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها في شهر رمضان الكريم، وتختلف طريقة تحضيرها وحشوها من مكان الي أخر حيث أنه يمكن عملها بالفستق أو اللوز أو المكسرات أو سادة وغيرها من الحشوات، وتتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وتبحث دائماً الأمهات على طرق حلويات مختلفة وغير مكلفة لعملها لأبنائها في شهر رمضان المبارك، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير البقلاوة بالفستق اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عجينة البقلاوة
تحتوي البقلاوة على بعض المكونات وهي كالتالي:-
- 3 أكواب من الدقيق الأبيض.
- بيضة كبيرة.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الذرة.
- ملعقة وربع صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- كوب من الماء الدافئ.
مقادير الحشوة
تتعدد مكونات حشوة البقلاوة اللذيذ وهي كالتالي:-
- 3 أكواب من الفستق المطحون.
- كوب من السمن السائل.
- صفارة بيضة كبيرة.
- كوب من اللوز المطحون.
- نصف كوب من السكر الناعم.
- مقدار نصف ملعقة صغيرة من القرفة.
- نصف كوب من الزبدة السائل.
- 2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- شربات للتقديم.
- نشا للتشكيل.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير عجينة البقلاوة خطوة بخطوة كالتالي:-
- تحضير وعاء الخلاط ونضع به كوبين ونصف من الدقيق والملح، والبيض، والماء، والفانيليا، والزيت، وقومي بتشغيل الخلاط على سرعة بطيئة، والاستمرار في الخلط حتى تتكون عجينة متجانسة.
- نضيف باقي الدقيق بشكل تدريجي مع الاستمرار الخلط حتى تتكون عجينة متماسكة.
- نقوم بتشغيل الخلاط على سرعة بطيئة لمدة خمس دقائق للحصول على عجينة لينة وطرية ومطاطة.
- تقسيم العجينة الي كرات، ونضع كمية كافية من النشا في طبق واسع، ثم بعدها وضع كرات العجينة في النشا، وتقليبها للتغطية بالكامل، ثم نترك العجينة حتى ترتاح لمدة30 دقيقة.
خطوات إعداد الحشوة
هناك بعض الخطوات لإعداد الحشوة وهي كالتالي:-
- تحضير طبق عميق ونضع به الفستق، والسكر، واللوز، وصفار البيض، والقرفة، وماء الورد، وتقليب المكونات جيداً.
- ثم تحضير طبق عميق أخر ونضع به كمية أخرى من النشا، وتحضير مصفاة ناعمة وأداة الدقيق وفرشاة عريضة.
- استخدام الفرشاة في إزالة النشا من قطع العجين، ثم بعدها نرش القليل من النشا على سطح طاولة العمل أو الرخامة، ونضع قطعة من العجينة عليه.
- ثم نقوم بفرد العجينة بالنشابة لتصبح على شكل ثم نرش القليل من النشا على مكان آخر، ونضع القرص فوقها، ورشه بالنشا، ثم مسح النشا من الطاولة، ويمكن نخلة واستعماله مرة أخري.
- تكرار كل ذات الخطوات مع باقي قطع العجين حتى تصبح رقاق البقلاوة ووضعها فوق بعض.
- ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وتثبيت الرف الشبكي في الوسط.
- نضع السمن والزبدة في طبق عميق، ودهن رقاق العجينة بالقليل من هذا الخليط بالفرشاة، ومن ثم وضع هذه الرقاق في قاع الصينية، وتكرار هذه الخطوة مع نصف الكمية.
- ثم نقوم بتوزيع حشوة الفستق على رقائق البقلاوة، وتغطيتها بالرقائق الباقية بعد دهن كل الرقائق بخليط السمن والزبدة، مع ماعدا الرقاق الأعلى.
- قومي بتقطيع رقائق البقلاوة في الصينية، وتوزيع بقية خليط الزبدة عليها، ندخل الصينية الفرن لمدة 20 أو 30 دقيقة حتي تأخذ اللون الذهبي.
- ثم قومي بإخراج صينية البقلاوة من الفرن، وتشريبها بالشربات أو القطر مباشرة، وتركها حتى تبرد وتقدم بالهنا والشفا.
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