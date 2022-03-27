بمكونات بسيطة حضري البقلاوة بالفستق اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

البقلاوة بالفستق، تعتبر من الحلويات المشهورة في الوطن العربي، وتعتبر من الحلويات التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها في شهر رمضان الكريم، وتختلف طريقة تحضيرها وحشوها من مكان الي أخر حيث أنه يمكن عملها بالفستق أو اللوز أو المكسرات أو سادة وغيرها من الحشوات، وتتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وتبحث دائماً الأمهات على طرق حلويات مختلفة وغير مكلفة لعملها لأبنائها في شهر رمضان المبارك، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير البقلاوة بالفستق اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عجينة البقلاوة

تحتوي البقلاوة على بعض المكونات وهي كالتالي:-

3 أكواب من الدقيق الأبيض.

بيضة كبيرة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

ملعقة وربع صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كوب من الماء الدافئ.

مقادير الحشوة

تتعدد مكونات حشوة البقلاوة اللذيذ وهي كالتالي:-

3 أكواب من الفستق المطحون.

كوب من السمن السائل.

صفارة بيضة كبيرة.

كوب من اللوز المطحون.

نصف كوب من السكر الناعم.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف كوب من الزبدة السائل.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

شربات للتقديم.

نشا للتشكيل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير عجينة البقلاوة خطوة بخطوة كالتالي:-

تحضير وعاء الخلاط ونضع به كوبين ونصف من الدقيق والملح، والبيض، والماء، والفانيليا، والزيت، وقومي بتشغيل الخلاط على سرعة بطيئة، والاستمرار في الخلط حتى تتكون عجينة متجانسة. نضيف باقي الدقيق بشكل تدريجي مع الاستمرار الخلط حتى تتكون عجينة متماسكة. نقوم بتشغيل الخلاط على سرعة بطيئة لمدة خمس دقائق للحصول على عجينة لينة وطرية ومطاطة. تقسيم العجينة الي كرات، ونضع كمية كافية من النشا في طبق واسع، ثم بعدها وضع كرات العجينة في النشا، وتقليبها للتغطية بالكامل، ثم نترك العجينة حتى ترتاح لمدة30 دقيقة.

خطوات إعداد الحشوة

هناك بعض الخطوات لإعداد الحشوة وهي كالتالي:-