نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تتخيل فوائد لبان الدكر للبشرة والجلد وعلاج هشاشة العظام في المقال التالي

عمر شويل - جدة علي الرغم من طعم لبان الدكر الغير محبب لدي عدد كبير من النساء ومتناوليه، إلا أن هناك فئة كبيرة لا تعلم فوائد تناول لبان الدكر المبهرة في علاج العدد من المشاكل في الجسم والبشرة، حيث يذكر أنه تم استخدامه من قبل في الطب البديل منذ عقود، وذلك لأحتوائه علي عدد كبير من الفوائد الصحية علي البشرة والجلد والجسم، وفيما يلي عبر موقع ثقفني نيوز نقدم لكم تقرير شامل بفوائد لبان الدكر.

فوائد لبان الدكر للبشرة والجلد

يعرف لبان الدكر لدي البعض بأسم اللبان المٌر أو اللبان الهندي، وذلك حيث يستخدم بشكل عام في الطب الشعبي وصناعة الميكياج والزيوت الطبيعية بسبب احتوائه علي عناصر مضادة للالتهابات، وخاصة عند تناوله علي الريق بعد نقعه أو غليه في الماء، واستخدام زيته بشكل مستمر،وبسبب احتوائه علي مادة الكولاجين فان المواد الموجودة بداخله تساعد في علاج مشاكل البشرة، ومنها حيث يعمل علي تبييض البشرة وتفتيحها، كما يساعد في تقشير خلايا الجلد الميت وتجديدها، وبسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس يعمل لبان الدكر علي معالجة الاسمرار الناتج عنه، فيما يساعد في تبييض المناطق الحساسة وتنعيمها، وتوحيد لون البشرة.

فوائد استخدام لبان الدكر لعلاج العظام

وفي العديد من الدراسات العلمية أكدت أن لبان الدكر له فوائد عظيمة في علاج آلام هشاشة العظام والتي تسبب آلام كبيرة في المفاصل، حيث يعمل علي تخفيف الآلامه الناتجة وتساعد في تحسينها، وبعد تجربه تلك الدراسات أكد العديد من المشاركون بها أنهم استطاعوا ثني ركبتهم بدون الشعور بأي ألم، عند تناول حبوب لبان الدكر أو دهنه كزيت علي المنطقة المصابة.

طريقة صنع وصفة لبان الدكر لمعالجة مشاكل البشرة

ولكي يتم استخدام وصفة لبان الدكر في معالجة مشاكل البشرة والجلد، فما عليك سوى اتباع الخطوات الآتية.