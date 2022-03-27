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طريقة عمل السمبوسة أو السمبوسك، تعتبر السمبوسة من أشهى الأطباق التي يحبها الأطفال والكبار علاوة على طعمها الشهي اللذيذ ويكثر عمل السمبوسة في شهر رمضان الكريم وسوف نتناول في هذا المقال طريقة عمل السمبوسة بأسهل الطرق وأقل المكونات بدلًا من شرائها من الخارج. كيفية تنظيف الشباك وإعادة البريق واللمعان إليه بخطوات سهلة وبسيطة للغاية المقادير المطلوبة لعمل السمبوسة. كوب ونصف من الماء.

ملعقتين من النشادر.

٤ أكواب من الدقيق.

٣\٤ كوب من الزيت. طريقة تحضير عجينة السمبوسة. نحضر 2 كوب من الدقيق الفاخر ويتم وضعه في إناء واسع. نضيف إليه القليل من الماء حسب الحاجة ويتم التقليب نعجن العجين جيدًا حتى تصبح العجينة متماسكة. نترك العجينة ترتاح حوالي نصف ساعة. نقوم بوضع القليل من الدقيق والنشا ونقوم بفرد العجينة بواسطة النشابة. نقوم بتقسيم العجينة إلى أجزاء صغيرة. مكونات حشو السمبوسة. المقادير المطلوبة. نصف كيلو من اللحمة.

ملعقة صغيرة من البهارات.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

بصلة كبيرة.

قليل من البازلاء.

جزرة كبيرة مبشورة.

زيت للقلي. طريقة تجهيز حشو السمبوسة. يتم تقطيع البصل إلى قطع صغيرة ويتم وضعهم في زيت ساخن ونضيف البهارات مع التقليب جيدًا. ننتظر حتى يصبح لون البصل ذهبي ونضيف إليه الجزر والبازلاء. نقوم بإضافة اللحمة المفرومة ويتم التقليب جيدًا. نترك المكونات حتى تتبرد. نقوم بحشو السمبوسة باللحمة ويتم تغليفها جيدًا. نقوم بتسخين الزيت ونقوم بقلي السمبوسة. ونستقبلها على مناديل وبذلك تصبح السمبوسة على مناديل. بذلك تصبح السمبوسة جاهزة للتقديم وبأسهل الطرق وأبسط المكونات. طريقة أخرى لحشو السمبوسة. يمكن حشو السمبوسة بمختلف أنواع الجبنة. نقوم بنفس الخطوات السابقة وبدلًا من حشو السمبوسة لحمة نقوم بحشوها بجبنة رومي أو موتزريلا أو شيدر. ونقوم بقليها في الزيت الساخن ونقليها من على الجانبين ويتم استقبالها على مناديل وبالهناء والشفاء. ولكن يجب توخي الحذر وعدم الإفراط في تناول السمبوسة لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية. عمر شويل - جدة طريقة عمل السمبوسة أو السمبوسك البيتي لأشهى وأطعم مقبلات في رمضان - ثقفني

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