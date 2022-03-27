نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول أكلات الإفطار طوال الثلاثين يومًا في شهر رمضان في المقال التالي

جدول أكلات رمضان، لأن الخيارات تنفذ منا في شهر رمضان ولا نملك أفكارًا جديدة لتحضير وصفات طعام جديدة ولذيذة في الأيام المتبقية من شهر رمضان، نحتاج إلى جدول منظم للثلاثين يومًا لشهر رمضان يحتوي على وجبات الطعام يوميًا طوال الشهر، لذلك في السطور القادمة نسهل على كل ربة منزل في تحضير الطعام برمضان وتوفير أكثر من فكرة لنختار من ضمنها فيما يلي. جدول أكلات رمضان للتسهيل من تحضير الطعام نضع لكم الوجبات الآتية لتحضيرها على مدار شهر رمضان المبارك: سجق أو لحمة بالبصل مع بطاطس محمرة. فراخ مسلوقة أو محمرة مع ملوخية وأرز وصينية بطاطس في الفرن. اسكالوب بانيه أو فراخ بانيه مع مكرونة بصوص أحمر أو صوص بينك. عجة مكرونة مع فراخ مسلوقة أو مشوية وبطاطس مقلية. فاصولياء أو لوبيا ولحمة مع سبانخ وأرز مصري. مشكل محشي حسب الذوق وفراخ مسلوقة أو مشوية. حواوشي أو فطائر اللحمة مع مخلل وطحينة. فراخ في الفرن ورقاق باللحمة وشوربة فراخ. صينية سمك في الفرن حسب الرغبة ومسقعة مع أرز بالصلصة. كبدة وقوانص مع مكرونة صوص أحمر وبطاطس مقلية. صينية بطاطس بالجبنة في الفرن طاجن بامية وأرز مصري. شاورما لحمة أو دجاج مع ارز بسمتي وصلصة بيضاء. شكشوكة مع فول بالطماطم أو البيض وسلطة وبطاطس مقلية. فطير مع عسل وجبنة ثلاجة أو جبنة قديمة. كباب حلة بجانبه قرنبيط سواء مطبوخ أو مقلي مع مكرونة. قلقاس مع أرز أبيض وفاصولياء خضراء. فتة لحمة مع الثوم والخل وشوربة لحم. صينية جلاش باللحم المفروم جلاش بالسجق وشوربة مع بطاطس كروكيت. بيتزا لحم أو دجاج مع بطاطس محمرة وسلطة. كشري مصري بالدقة. سمك مشوي مع أم الخلول وطحينة وسلطة. ممبار مع كرشة. فراخ مشوية مع سلطة طحينة الحاتي. كفتة داوود مع أرز مصري وطبق سلطة خضراء ومخلل. كبسة سعودي مع الأرز البسمتي باللحم أو الدجاج حسب الذوق. بطاطس بوريه أو محشوة باللحم أو الدجاج المفروم بجانبها أرز أبيض وسلطة. أرز معمر مالح مع ملوخية أو صينية بطاطس. لحمة مشوية مع البصل تقدم مع أرز أصفر بالبصل. عدس أصفر أو بصارة مع طبق من الباذنجان والشطة والباذنجان المقلي. صينية مكرونة بشاميل أو كوسة بشاميل. عمر شويل - جدة جدول أكلات الإفطار طوال الثلاثين يومًا في شهر رمضان - ثقفني

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