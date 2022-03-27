أشهر الحلويات الرمضانية بأسهل الطرق وأقل مكونات

في رمضان يزداد الطلب على الحلويات لأنها تعطينا طاقة أكبر تعويضًا عن الطاقة المفقودة أثناء وقت الصيام، ولكن ليس جميع أنواع الحلوى مناسبة للتحضير في رمضان وهناك أنواع معينة من الحلوى الرمضانية ذات مذاق شهي وتعطينا مقدار كبير من الطاقة، فيما يلي نضع لكم البعض من الحلويات الرمضانية الشهية.

طريقة سينابون الجلاش

طريقة الجلاش بهذه الطريقة تجعله غير تقليديًا وتتكون من:

جلاش.

شربات.

كمية من السمن والحليب حسب الحاجة.

مقدار من جوز الهند والفول السوداني والزبيب للحشو.

كاكاو محلى.

نصف ملعقة بيكنج بودر.

ملعقتين دقيق حجم كبير.

كمية من بودرة القرفة.

طريقة التحضير

نخلط الدقيق والسمنة والبيكنج بودر والحليب في وعاء واحد. نفرد أوراق الجلاش ويتم دهنها بالخليط السابق بين كل ورقة والأخرى. ونستخدم مكونات الحشو فوق المزيج السابق. ومن ثم تُلف أوراق الجلاش مثل السينابون وبداخلها الصوص والحشو وترص قطع جلاش السينابون في صينية من البايركس. نستخدم السمن في دهن الجزء العلوي من السينابون به نضع الصينية في الفرن وتحلى بالشربات.

طريقة عجينة الكنافة النابلسية

المقادير

كوبين حليب حرارة متوسطة.

ملعقة من السكر.

كوبين دقيق القمح.

ملعقتين بيكنج بودر.

كوبين سميد خشن.

طريقة التحضير

نخلط الدقيق والسميد والسكر مع رشة ملح وبيكنج بودر في الخلاط الكهربي. نستمر في الخفق إلى أن يمتزجوا جيدًا قبل إضافة الحليب السائل بالتدريج. نجهز صينية مسطحة مدهونة بالسمن لوضع عجينة الكنافة النابلسية بها عشر دقائق ترتاح. نضع العجينة بعد ذلك الوقت في الفرن عشر دقائق أخرى إلى أن تجف. بعد ذلك نخرجها من الفرن لتبرد وبعدها تشكل حسب الرغبة.

طريقة بلح الشام الذهبي المقرمش

المقادير

خمسة صفار بيض بحرارة المطبخ.

نصف كوب زيت مع كمية غزيرة للقلي.

كوبين دقيق.

شربات.

خمس حبات بيض كاملة.

نصف ملعقة ملح.

كوبين ماء فاتر.

خطوات التحضير