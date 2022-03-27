سر بسبوسة الحلواني المرملة وأنجح وصفة بتشرب الشربات في أول يوم رمضان هتعمليها في دقائق

البسبوسة أكثر الحلويات الشرقية المحبوبة والمتميزة، والتي يتم طلبها وتناولها بشكل كبير، والتي لا يختلف عليها أحد فقد يحبها الكبار والصغار، ولذلك يتم البحث عن طريقة تحضيرها في المنزل من الكثير من الامهات، ولذلك ليتم إعدادها في اي وقت توفيراً للمال، وضمانًا للجودة والمكونات، ولذلك سوف نسهل عليكم ونعرض كيفية عمل البسبوسة المرملة اللذيذة مثل المحلات بكل سهولة، يذكر بأنه مع دخول شهر رمضان تبدأ الأمهات في البحث عن الوصفات والمقادير الصحيحة التي يمكن بها عمل الحلويات المنزلية وأبرزها سر بسبوسة الحلواني بالإضافة إلى الكنافة وانواع أخرى من الحلويات الشرقية التي تزين السفرة المصرية والعربية.

سر البسبوسة المرملة اللذيذة مثل الحلواني

الكثير من الأمهات تقوم بتحضير البسبوسة في المنزل ولكن لا تنجح في تحضيرها جميع ربات المنزل بنفس طعم الجاهزة، وبشكل مرمل وطعم مميز ولكن الآن يمكنكم تجهيزها بأفضل طعم ينال اعجاب الكثير من الناس، مع العلم أن هناك بعض الخطوات التي يجب أن تعتني بها عند تحضير البسبوسة المرملة والتي تكون السبب في إكتمال نجاح الطريقة.

مكونات البسبوسة المرملة

٢ كوب من دقيق السميد.

خمس ملاعق من السمن البلدي الذائب.

كوب من السكر الناعم.

نصف كوب من اللبن.

نصف كوب من اللبن الزبادي.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

تجهيز البسبوسة زي المحلات

في وعاء عميق أضيفي بداخله دقيق السميد.

ثم أضيفي إليه السكر مع إضافة البيكنج باودر.

اخلطي المكونات مع بعض.

أعجني بعد ذلك الخليط بالسمن والزبادي والحليب.

أخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس وتتكون عجينة ناعمة متجانسة بالكامل.

أحضري بعد ذلك صينية مناسبة الحجم خاصة بالبسبوسة وهي قليلة ارتفاع من الجوانب.

إدهني الصينية بالسمن، ثم قومي بصب الخليط داخل الصينية، والقيام بتسويته الوجه على كل الصينية.

ادخلي الصينية داخل الفرن في الرف الاوسط على درجة 180 درجة.

اتركي البسبوسة حتى يتم النضج بشكل كامل وذلك سوف يتضح من تغير لونها إلى الذهبي.

بعد الانتهاء يمكنكم اخراج الصينية من الفرن وصب الشربات الخفيف عليها، وتركها حتى تبرد ثم تقدم بألف هنا.

مكونات الشربات

كوب من السكر.

كوب واحد من الماء.

ملعقتين من عصير الليمون.

رشة فانيليا.

مقادير الشربات للبسبوسة