الطريقة الصحية لعمل عجينة السمبوسة زي الجاهزة الشهية في المنزل

تعد السمبوسة من المعجنات الرقيقة، وهي عبارة عن عجينة رقيقة ويتم حشوات بعدة حشوات متنوعة مثل حشوه بالخضار المسلوقة أو الدجاج المفروم المتبل أو اللحم المفروم أو الجبنة بكل أنواعها ، كما تعد السمبوسة من المقبلات الشهية التى يتم تقديمها على المائدة في شهر رمضان أو في أي وقت ، وكما يقبل على تناوله الجميع خاصة على المائدة في شهر رمضان المبارك، وكما يتم تقديم السمبوسة بجانب الأطباق الرئيسية المتنوعة، وكما أن عجينة السمبوسة متوفرة دائماً في كل مطبخ ومكوناتها غير مكلفة وبسيطة ولا تتطلب وقت ولا مجهود طويل، كما يمكن إعدادها منزلياً بكل سهولة، سوف نعرض لكم الآن على طريقة عمل عجينة السمبوسة بكل سهولة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل عجينة السمبوسة زي الجاهز

عند رؤية مثلثات السمبوسة فإن الشخص يشعر بشهية كبيرة فهي من الوجبات السريعة الشهية التي تتميز بمذاق لا يقاوم حتى أن معظم المطاعم تقوم بتقديم المقبلات للطعام بسبب أن معظم الأفراد يفضلون تناولها كما أنها خفيفة وسريعة التحضير حيث يمكن اللجوء إليها عند الحيرة في تحضير الطعام خاصه أن الأطفال يقبلون عليها بشهيه ويمكن التنوع للحشوه الداخلية في السمبوسة حيث يمكنك وضع المكونات المتوفرة لديك دون الالتزام بمكونات معينة وإذا كنت ترغب في وجبة فاخرة يمكنك وضع اللحم المفروم حشوة للسمبوسة لذلك إذا كنت ترغب في تحضير وجبة سهلة لا تحتاج إلى خطوات عديدة يمكنك اللجوء إلى تحضير السمبوسة في المنزل وللتعرف على طريقة الإعداد يمكنك متابعة هذا المقال.

المكونات:

أثنين كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

مقدار كوب واحد من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي أو الزبدة حسب الرغبة.

طريقة التحضير