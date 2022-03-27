نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الصحية لعمل عجينة السمبوسة زي الجاهزة الشهية في المنزل في المقال التالي
تعد السمبوسة من المعجنات الرقيقة، وهي عبارة عن عجينة رقيقة ويتم حشوات بعدة حشوات متنوعة مثل حشوه بالخضار المسلوقة أو الدجاج المفروم المتبل أو اللحم المفروم أو الجبنة بكل أنواعها ، كما تعد السمبوسة من المقبلات الشهية التى يتم تقديمها على المائدة في شهر رمضان أو في أي وقت ، وكما يقبل على تناوله الجميع خاصة على المائدة في شهر رمضان المبارك، وكما يتم تقديم السمبوسة بجانب الأطباق الرئيسية المتنوعة، وكما أن عجينة السمبوسة متوفرة دائماً في كل مطبخ ومكوناتها غير مكلفة وبسيطة ولا تتطلب وقت ولا مجهود طويل، كما يمكن إعدادها منزلياً بكل سهولة، سوف نعرض لكم الآن على طريقة عمل عجينة السمبوسة بكل سهولة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل عجينة السمبوسة زي الجاهز
عند رؤية مثلثات السمبوسة فإن الشخص يشعر بشهية كبيرة فهي من الوجبات السريعة الشهية التي تتميز بمذاق لا يقاوم حتى أن معظم المطاعم تقوم بتقديم المقبلات للطعام بسبب أن معظم الأفراد يفضلون تناولها كما أنها خفيفة وسريعة التحضير حيث يمكن اللجوء إليها عند الحيرة في تحضير الطعام خاصه أن الأطفال يقبلون عليها بشهيه ويمكن التنوع للحشوه الداخلية في السمبوسة حيث يمكنك وضع المكونات المتوفرة لديك دون الالتزام بمكونات معينة وإذا كنت ترغب في وجبة فاخرة يمكنك وضع اللحم المفروم حشوة للسمبوسة لذلك إذا كنت ترغب في تحضير وجبة سهلة لا تحتاج إلى خطوات عديدة يمكنك اللجوء إلى تحضير السمبوسة في المنزل وللتعرف على طريقة الإعداد يمكنك متابعة هذا المقال.
المكونات:
- أثنين كوب من الدقيق الأبيض المنخول.
- مقدار كوب واحد من الماء.
- نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام حسب الرغبة.
- ملعقة كبيرة من الزيت النباتي أو الزبدة حسب الرغبة.
طريقة التحضير
- أولاً قومي بإحضار إناء عميق مناسب ثم ضعي فيه كوب من الماء مع نصف ملعقة صغيرة من الملح الطعام ثم بعد ذلك يضاف إليهم ملعقة كبيرة من الزيت النباتي أو الزبدة ثم بعد ذلك قومي بوضع الإناء على نار عالية حتى يبدأ الخليط بالغليان ثم يرفع الإناء من على النار.
- ثانياً قومي بإضافة إليهم أثنين كوب من الدقيق الأبيض مع التحريك الجيد ببطء حتى تتجانس المكونات مع بعضهم البعض وحتى يصبح لدينا عجينة ثم بعد ذلك تترك العجينة جانباً إلى أن تبرد تماماً ثم تعجن جيداً بإستخدام اليدين أو بإستخدام العجانة الكهربائية حسب الاحتياج ثم بعد ذلك يستمر في العجن إلى أن يصبح لدينا عجينة متماسكة وطرية ثم بعد ذلك قومي بتغطية العجينة وبعد ذلك تترك جانباً لمدة 15 دقيقة حتى ترتاح العجينة ثم بعد ذلك قومي برش القليل من الدقيق على سطح صلب الذي يتم استخدامه للعجن ثم بعد ذلك توضع عليه العجينة وتفرد العجينة بإستخدام المرق إلى أن يتم الحصول على السمك الرقيق جداً المطلوب والذي يشبه عجينة السمبوسة الجاهزة.
- الخطوة الثالثة قومي بتقطع العجينة بشكل طولي أو دائري حسب ذوق كل شخص حسب الرغبة ثم بعد ذلك قومي بتجهيز الحشوة المطلوبة الذي ترغبين فيه سواء الجبنة أو اللحم المفروم أو الخضار أو الجبن بأنواعها.
- الخطوة الرابعة قومي بعد ذلك بحشو قطع السمبوسة ثم تغلق جيداً وبعد ذلك قومي بتسخن الزيت النباتي على النار ثم بعد ذلك ضعي حبات السمبوسة في الزيت على النار إلى أن يصبح لونهاً ذهبياً ثم بعد ذلك قومي بإخراج حبات السمبوسة من الزيت وتوضع حبات السمبوسة على ورق التنشيف الخاصة بالطعام أو مناديل مطبخ ورقية لتقليل نسبة الزيوت ثم بعد ذلك أصبحت السمبوسة جاهزة للتقديم إلى أفراد أسرتك.
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