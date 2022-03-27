طريقة عمل اللانشون المضمون في البيت.. لا تحرمي أولادك من أكثر ساندويتشات يعشقونها

طريقة عمل اللانشون المضمون في البيت، الجميع يبحث عن الطريقة الخاصة بإعداد اللانشون داخل المنزل، وذلك نظرا لحالة الخوف الشديد من الكثير من المنتجات الصناعية والتي لا نعلم مصدرها أو مما تتكون، وبالأخص في هذه الفترة فالخوف ازداد من أن يتم إعداد اللانشون من لحوم مجهولة المصدر، وهذا يضر كثيرا بصحة الفرد، لذا قررنا أن نوضح لكم طريقة عمل اللانشون البيتي.

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مكونات اللانشون البيتي

نحن الآن سوف نوفر لكي عزيزتي المقادير اللازمة لتحضير اللانشون في المنزل، بالإضافة إلى توفير الخطوات التي تجعلكِ تتبعينها من أجل الحصول على نتيجة مرضية، وهذه الكمية كافية لعدد خمسة أفراد، واليكم في الفقرات القادمة شرح تفصيلي:-

إحضار عدد ستة بيضات ذات حجم كبير.

إحضار خمس مثلثات من الجبنة.

إحضار عدد اثنان من مكعب مرقة اللحم.

إحضار ملعقة صغيرة من الحبهان ولابد أن يكون ناعم.

كوب واحد من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة من البصل البودر.

ملعقة من البابريكا.

ملعقة من الثوم البودر.

ملعقة من الفلفل الأسود سواء كان ناعم أو خشن.

ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

إحضار نصف كأس من الزيت النباتي.

إحضار لون طعام من عند العطار وهو يكون صحي وأمن.

طريقة عمل اللانشون البيتي