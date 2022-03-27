نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض البشرة من أول استعمال إزالة الاسمرار والبقع الداكنة ماسك خلطة سهله لتبييض الوجه في 5 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة لتبيض الوجه والرقبه باستعمال الوصفات الطبيعية المجربة هذا أفضل الطرق التي تمنحك بشرة بدون عيون، حيث تعمل الوصفات الطبيعية على تفتيح الوجه واليدين والرقبه سريعا دون الحاجة إلى شراء الكريمات الباهظة التي ترهق البشرة والجلد مع استخدامها لفترات طويلة كونها تحتوي على مواد كيميائيّة مختلفة، ومن هنا نود أن نستعرض مع زوارنا الكرام أفضل الخلطات الطبيعية التي تعطي نتيجة سريعة وفورية في تفتيح الوجه واليدين.

خلطة تبيض الوجه سريعة وسهلة

المكونات

ملعقتان من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

الخطوات

في وعاء صغير الحجم يتم ضع كمية عصير الليمون مع كمية النشا وتخلط جيد المكونات معا. يتم غمس قطعة قطن نظيفة في الخليط. ثم يوزع المزيج على الوجه والرقبة. يترك الخليط على الوجه حتي مرور ساعة. يشطف الوجه وابرقبة بالماء الدافيء. تكرر الخلطة ثلاثة مرات في الأسبوع.

خلطة سهله لتبييض الوجه

المكونات

ملعقة من الزبادي

ملعقة من العسل الطبيعي.

ملعقة من ماء الورد.

الطريقة

يتم خلط المكونات الثلاثة معا في وعاء بلاستيك. يوزع الخليط على كامل الوجه. يترك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة. يشطف الوجه بالماء الفاتر. تكرر الوصفة مرتين من كل اسبوع. الوصفة مرتين من كل اسبوع.

خلطة العسل النقي مع الكركم لتبييض الوجه

تعد خلطة العسل النقي مع الكركم من أقوي الوصفات المجربة والفعالة في تبييض الوجه سريعا، حيث يحتوي كل مكون من المكونان على خصائص عديدة في تفتيح البشرة.

المكونات.

ملعقتان من الكركم.

ملعقتان من العسل النقي.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة تحضير الوصفة

يتم مزج العسل مع الكركم ويضاف عليهم عصير الليمون في إناء صغير. يطبق المزيج على الوجه والرقبة.

يشطف الخليط بعد مرور 40 دقيقة.

يتم تكرار الوصفة يوم وراء يوم للوصول إلى تفتيح البشرة سريعا.

وصفة لتبيض الوجه في يومين

وصفه النشا مع عصير الليمون هي أفضل الوصفات المجربة التي تمنحك بشرة بيضاء فى أقل من اسبوع من خلال خلط ملعقة من النشا مع ملعقة من عصير الليمون ثم يوزع الخليط على الوجه والرقبه وبعد مرور ينبغي الحفاظ على الوصفة مرتين في الأسبوع نتيجه ناجحة.

وصفة لتبييض الوجه والرقبة باستخدام الحليب السائل مع النشا

تعبر وصفة الحليب أكتر الوصفات فعالية على تبييض الوجه سريعا، حيث يعمل الحليب على ازالة بقع الوجه ويجعل البشرة كبشرة الاطفال، بينما يساعد النشا في تقشير الطبقة الميتة من على الجلد، من خلال دمج ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل مع ملعقة من النشا، ثم يوزع على الوجه الرقبة، يترك حتي مرور 40 دقيقة ثم يشطف الوجه من بعدها بالماء الفاتر، تكرر الخلطة مرة من كل اسبوع لنتيجة مبهرة.

خلطه العسل وعصير الليمون لبشرة افتح عدة درجات

من خلال الحصول على بشرة نقيه بيضاء افتح عده الدرجات عليك باتباع خلطة العسل مع عصير الليمون تلك الوصفة تعتبر من أقوي الوصفات الطبيعية المجربة ة في تفتيح الوجه فقط ما عليك هو خلط ملعقة من العسل مع ملعقة من عصير الليمون ويتم توزيع الخليط على الوجه ويترك حتى مرور 30 دقيقة ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر.

وصفة اليقطين لتفتيح البشرة

اليقطين من أفضل الوصفات التي يمكن أن تساعد في تفتيح البشرة، حيث يعمل اليقطين على تبييض الوجه وذلك كونه يحتوي على الكثير من الفيتامينات التي تتخص في نضارة ونقاء الجلد.

المكونات

ملعقتان من مهروس اليقطين.

ملعقة من العسل النقي.

نصف ملعقة من الحليب السائل.

الطريقة

نخلط اليقطين مع الحليب والعسل جيدا جدا. نضع المزيج على الوجه والرقبة. نترك المزيج على الوجه لمدة ساعة. ثم نشطف الوجه بالماء الدافيء.

وصفة لتفتيح البشرة بالطماطم

تعتبر وصفة معجون الطماطم من الوصفات الفعالة التي تقضي على الاسمرار سريعا، حيث تحتوي الطماطم على خصائص مذهلة تساعد في تبييض الوجه والعمل على تصفيته واسترجاع حيويته.

المكونات

-ملعقة من معجون الطماطم.

-ملعقتان من مسحوق النشا.

الطريقة

ندمج معجون الطماطم مع النشا جيدا حد.

نوزع المزيج على الاماكن المراد تفتيحها سواء الوجه والرقبة او اليدين.

نترك الخليط لمدة لا تقل عن 40 دقيقة من بعدها يشطف بالماء الفاتر، وتكرر العملية ثلاثة مرات من كل اسبوع.

وصفة لتفتيح البشرة

خلطة طبيعية لتفتيح البشرة يمكن اتباع زيت الخروع الذي يحتوي عل. فوائد هامة للعناية بالبشرة، فهو يعمل على ترطيب البشرة سريعا ولمدة تدوم طويلا، فضلا على قدرته في اخفاء النمش والبقع الداكنة، من خلال توزيع نصف ملعقة من زيت الخروع يوميا على الوجه واليدبن وستلاحظين الفرق بنفسك يوما وراء يوم.