حضري فطائر فم السمكة المحشوة بالجبن في المنزل بخطوات بسيطة

تعد فطائر فم السمكة ، من أنواع المعجنات التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة، وحشوها بعدة حشوات مختلفة مثل التونة والدجاج والخضار الطازج والجبن وغيرها من الحشوات المختلفة، وهو يعتبر طبق من الأطباق العصرية وهو عبارة عن فطيرة يتم تسويتها في الفرن وحشوها حسب الرغبة، وهي من أنواع الفطائر السهلة والسريعة وتتميز بأنها تقدم بأكثر من حشوة، وهي تعتبر ألذ وأحلي فطائر مقليه أو مخبوزه بعجينة جنان، ومناسبة جداً للعديد من الحفلات أو العزائم يمكن تقديمها للأطفال أيضاً علي الإفطار، لذا سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل فطائر فم السمكة اللذيذة في المنزل.

مكونات عمل فطائر فم السمكة

هيا بنا نتعرف علي مقادير هذه الفطائر اللذيذة وهي كالتالي:-

2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 معلقة كبيرة من المايونيز.

معلقة كبيرة من السكر.

رشة من الملح.

ماء فاتر للعجن.

الحشو:-

جبنة مربعات أو مثلثات بيضة.

للدهن الوجه:-

بيضة مخفوقة.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير فطائر فم السمكة الشهية وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار العجان الكهربائي، ونضع به الدقيق والسكر والخميرة والمايونيز ورشة الملح ثم نضع الماء بالتدريج مع عجن المكونات جيداً حتي نحصل علي عجينة ناعمة ومتماسكة. ثم نقوم بوضع العجينة في وإناء عميق مدهون بالزيت النباتي، ثم نغطيها جيداً ونتركها في مكان دافئ لمدة نصف ساعة تتخمر ويتضاعف حجمها. بعد ذلك فوق سطح صلب مرشوش بالدقيق يتم تقطيع العجينة إلي كرات صغيرة، ثم نحشو كل قطعة بالجبن ونكورها لتصبح دائرية الشكل. ثم ندهن صينية الفرن بقليل من الزيت ثم نضغط كل كرة باليد ونحدث فيها شقاً باستخدام سكين حاد بحيث تأخذ شكل فم السمكة، ثم نضعها في صينية حتي ننتهي من كمية العجين. بعد ذلك نقوم بخفق البيض مع الفانيليا بواسطة شوكة، ثم ندهن وجه الفطائر بالخليط بواسطة فرشاة الطبخ. ثم نضع الصينية في فرن ساخن علي درجة حرارة 180 مئوية، حتي تنضج وتأخذ لون ذهبي، ثم نخرجها من الفرن ونتركها تبرد قليلاً ثم تقدم بألف هنا وشفاه.

نصائح مهمة لنجاح وصفة الفطائر

عليك أتباع بعض النصائح لنجاح الوصفة وهي كما يلي:-