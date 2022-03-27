“الحلو والحادق” سر عمل الكريب على الطاسة بعجينة مظبوطة زي الأصلية وبالحشو المختلف هتعجبكم

الكريب من المأكولات المحببة والسريعة والتي يحب تناولها الكبار والصغار، ويتم حشو الكريب بالعديد من الحشوات المختلفة، فيمكن تقديمه حلو وذلك إذا تم حشوه ببعض أنواع الفواكه أو الشيكولاته المميزة أو يتم تحضيره حادق بحشو اللحوم أو الفراخ وانواع الجبن المختلفة، والان سوف نتعرف معًا على طريقة عمل عجينة الكريم الحلو والحدائق بكل سهولة في المنزل حتى يتم تجهيزه لأفراد عائلتك بكل سهولة، ويعتبر طريقة عمل الكريب ترجع إلى فرنسا والذي يدعى بإسم بان كيك، لكنه يختلف بعض حيث تم تطويره ليصنع منه الحلو والحادق وبالحشو المختلف.

طريقة عمل عجينة الكريب الحلو والحادق

الكثير من الأمهات تهتم بعمل الأكلات المحبوبة من أولادها في المنزل وبشكل احترافي مثل المطاعم حتى يتم الاستغناء عن شرائها من الخارج، وتناولها في اي وقت من خلال المنزل، ومن أهم الأكلات التي يتم الإقبال عليها بشكل كبير هي الكريب، وغالباً ما يتم تحضيره في المنزل لكن قد تفشل في معظم الأحيان لذلك سوف نضع لكم الخطوات والمكونات والصحيحة التي يمكن من خلالها الحصول على القوام المناسب العجينة.

مكونات عمل الكريب

١ كوب كبير من الدقيق الأبيض الفاخر.

عدد ثلاثة بيضات.

كوب كبير من اللبن الحليب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح صغيرة.

ربع كوب من الزبدة السايحه.

تجهيز الكريب الحلو والحادق في البيت