نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الحلو والحادق” سر عمل الكريب على الطاسة بعجينة مظبوطة زي الأصلية وبالحشو المختلف هتعجبكم في المقال التالي
الكريب من المأكولات المحببة والسريعة والتي يحب تناولها الكبار والصغار، ويتم حشو الكريب بالعديد من الحشوات المختلفة، فيمكن تقديمه حلو وذلك إذا تم حشوه ببعض أنواع الفواكه أو الشيكولاته المميزة أو يتم تحضيره حادق بحشو اللحوم أو الفراخ وانواع الجبن المختلفة، والان سوف نتعرف معًا على طريقة عمل عجينة الكريم الحلو والحدائق بكل سهولة في المنزل حتى يتم تجهيزه لأفراد عائلتك بكل سهولة، ويعتبر طريقة عمل الكريب ترجع إلى فرنسا والذي يدعى بإسم بان كيك، لكنه يختلف بعض حيث تم تطويره ليصنع منه الحلو والحادق وبالحشو المختلف.
طريقة عمل عجينة الكريب الحلو والحادق
الكثير من الأمهات تهتم بعمل الأكلات المحبوبة من أولادها في المنزل وبشكل احترافي مثل المطاعم حتى يتم الاستغناء عن شرائها من الخارج، وتناولها في اي وقت من خلال المنزل، ومن أهم الأكلات التي يتم الإقبال عليها بشكل كبير هي الكريب، وغالباً ما يتم تحضيره في المنزل لكن قد تفشل في معظم الأحيان لذلك سوف نضع لكم الخطوات والمكونات والصحيحة التي يمكن من خلالها الحصول على القوام المناسب العجينة.
مكونات عمل الكريب
- ١ كوب كبير من الدقيق الأبيض الفاخر.
- عدد ثلاثة بيضات.
- كوب كبير من اللبن الحليب.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة ملح صغيرة.
- ربع كوب من الزبدة السايحه.
تجهيز الكريب الحلو والحادق في البيت
- احضري البيض وقومي بخفق واحدة تلو الأخرى، وذلك في بولة غويطة حتى لا يتناثر المكونات خارج البولة.
- بعد تمام الخفق أضيفي إليه اللبن الحليب.
- أعيدي الخفق مرة أخرى ويفضل استخدام المضرب الكهربائي.
- أضيفي الفانيليا بعد ذلك ثم أعيدي الخفق.
بعد أن يتم التجانس بشكل واضح لكل المكونات، ثم اضيفي رشة الملح.
- أضيفي الدقيق بشكل تدريجي للمكونات، مع تشغيل المضرب أثناء الإضافة والاستمرار في الخفق.
- بعد تكون العجينة لابد أن تكون سائله، ولا يوجد بها أي تكتلات تماماً.
- أضيفي اليها الزبدة بعد ذوبانها وذلك في النهاية.
ثم اخفقي مرة أخرى الخليط.
- هكذا تم إعداد عجينة الكريب بالشكل المطلوب
غطي العجينة واتركيها ترتاح قليلاً.
- احضري طاسة مناسبة الحجم ولكن يفضل أن تكون من السيراميك.
- قومي بوضع قطرات من الزيت داخلها.
- اتركي الطاسه حتى تسخن على النار.
- ضعي بداخلها فنجان واحد من عجينة الكريب.
- لفي الطاسة بيدك حتى يتم فرد العجينة بنفس شكل المقلاة.
- اتركيها على نار هادئه حتى يتم نضج العجينة من اسفل، قومي بقلبها بكل سهولة، وذلك حتى يتغير لونها إلى الذهبي.
- اصنعي هذه الخطوات مع باقي الكمية حتى يتكون طبقات الكريب المميزة.
- يمكن القيام بحشوة الان حسب الرغبة سواء حشو حلو او حادق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الحلو والحادق” سر عمل الكريب على الطاسة بعجينة مظبوطة زي الأصلية وبالحشو المختلف هتعجبكم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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