أسرع بيتزا بالمقلاة في 10 دقائق شبه الجاهزة مش هتفرقيها في الشكل والطعم لا يوصف جربيها

البيتزا من أهم المعجنات التي يحبها الكثير، فهي بالفعل لها طعم مميز وتعتبر اكله كاملة من حيث العناصر الغذائية التي تحتوي عليها، ويرجع ذلك لاحتوائها على الكثير من المكونات خاصتًا الحشو، الذي يختلف حسب الرغبة، والآن سوف نعرض لكم طريقة عمل بيتزا المقلاة ولكن بطريقة تسوية قد تكون مختلفة وهي استخدام الطاسة، بدلًا من الفرن الذي اعتدنا على تسويته من خلاله، وهي طريقة سهلة سوف تجعل الكثير من الأمهات تقوم بتحضيرها في المنزل بكل سهولة.

طريقة عمل بيتزا المقلاة بكل سهولة

قد تعاني الكثير من السيدات من صعوبة تحضير البيتزا وخاصتًا من تسويتها في الفرن بسبب صعوبة التحكم في درجة الحرارة، مما يعرضها للاحتراق أو يمكن أن تنشف العجينة شكل غير مطلوب، أم عن هذه الطريقة فسوف تصبح جيدة عند عمل بيتزا الطاسة وتصبح بأفضل شكل وطعم وطريقة التحضير كالتالي:

مكونات بيتزا المقلاة

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من المياه الدافئة.

خمس ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقة من السكر.

رشة ملح.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقتين من اللبن البودرة.

حبتين من الطماطم المقطعة.

حبتين من الفلفل الرومي المقطع.

كوب من الجبنة الرومي.

كوب من الجبن الرومي أو الشيدر المبشور.

ملعقتين من صلصة البيتزا.

كمية من الزيتون المقطع شرائح.

طريقة تحضير بيتزا الطاسة