نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع بيتزا بالمقلاة في 10 دقائق شبه الجاهزة مش هتفرقيها في الشكل والطعم لا يوصف جربيها في المقال التالي
البيتزا من أهم المعجنات التي يحبها الكثير، فهي بالفعل لها طعم مميز وتعتبر اكله كاملة من حيث العناصر الغذائية التي تحتوي عليها، ويرجع ذلك لاحتوائها على الكثير من المكونات خاصتًا الحشو، الذي يختلف حسب الرغبة، والآن سوف نعرض لكم طريقة عمل بيتزا المقلاة ولكن بطريقة تسوية قد تكون مختلفة وهي استخدام الطاسة، بدلًا من الفرن الذي اعتدنا على تسويته من خلاله، وهي طريقة سهلة سوف تجعل الكثير من الأمهات تقوم بتحضيرها في المنزل بكل سهولة.
طريقة عمل بيتزا المقلاة بكل سهولة
قد تعاني الكثير من السيدات من صعوبة تحضير البيتزا وخاصتًا من تسويتها في الفرن بسبب صعوبة التحكم في درجة الحرارة، مما يعرضها للاحتراق أو يمكن أن تنشف العجينة شكل غير مطلوب، أم عن هذه الطريقة فسوف تصبح جيدة عند عمل بيتزا الطاسة وتصبح بأفضل شكل وطعم وطريقة التحضير كالتالي:
مكونات بيتزا المقلاة
- كوب ونصف من الدقيق الأبيض.
- ملعقة واحدة من الخميرة الفورية.
- نصف كوب من المياه الدافئة.
- خمس ملاعق من زيت الزيتون.
- ملعقة من السكر.
- رشة ملح.
- بيضة واحدة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- ملعقتين من اللبن البودرة.
- حبتين من الطماطم المقطعة.
- حبتين من الفلفل الرومي المقطع.
- كوب من الجبنة الرومي.
- كوب من الجبن الرومي أو الشيدر المبشور.
- ملعقتين من صلصة البيتزا.
- كمية من الزيتون المقطع شرائح.
طريقة تحضير بيتزا الطاسة
- احضري الخلاط الكهربائي حتى يتم إعدادها بشكل أفضل وسريع.
أضيفي بداخله المياه الدافئة مع السكر والبيكنج باودر، الخميرة.
- ثم أضيفي أيضًا البيضة.
- اخلطي المكونات جيدًا، ثم أضيفي الزيت إليه واعيدي الخلط.
- اخلطي المكونات جيدًا مع بعض حتى تتجانس المكونات بشكل أفضل وتصبح خليط كامل.
- أضيفي إليه الدقيق بشكل تدريجي الآن، وحتى يتم تكون العجينة المطلوبة.
- اخرجي المكونات من الخليط واعجنيها بشكل يدوي جيدًا.
- اتركيها لمدة نصف ساعة لتختمر.
- احضري مقلاة من التيفال.
- امسحي المقلاة بقطرات من الزيت.
- ضعي العجينة، وقومي بفردها حتى تملأ المقلاة.
- ضعي الآن على وجه العجينة الصلصة وفردها حتى تغطي كل العجينة، ثم قومي بوضع كل مكونات الحشو بشكل منسق.
- ارفعي المقلاة على النار، وقومي بتغطيتها واتركيها حتى تنضج وتصبح جاهزة ويتغير لونها من كل الجوانب.
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