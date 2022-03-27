طريقة عمل عجينة السمبوسك اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

عجينة السمبوسك ، تعتبر من المعجنات الخفيفة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتعتبر من المعجنات الخفيفة والهشة التي يحب تناولها الكثير من الصغار والكبار، حيث أنه يمكن حشوها بالجبنة أو اللحمة المفرومة أو الفراخ أو الخضار وغيرها من الحشوات، وتعتبر من الوجبات الخفيفة التي يمكن عملها لأبنائك عند الذهاب الي المدرسة أو عملها على السحور في شهر رمضان المبارك، وتتكون هذه العجينة من مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة لعملها، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعمل العجينة بدل من شرائها من المحلات ناشفة وغير جديدة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل عجينة السمبوسك اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل عجينة السمبوسك

تتكون عجينة السمبوسك اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

2 كوب من الدقيق الفاخر.

ملعقة كبيرة من الزيت.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير عجينة السمبوسك اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير إناء عميق ونضع به الماء والملح والزيت ونقلب جيداً حتى يذوب الملح جيداً. ثم نقوم بوضع الإناء على النار ونتركه حتي يغلي جيداً ثم نضيف الدقيق ونرفع الإناء من على النار ونقلب جيداً. قومي بترك الخليط حتي يبرد تماماً ثم نتركه باليدين حتي الحصول على عجينة طرية ونتركها لمدة ربع ساعة. ثم قومي برش القليل من الدقيق على الرخامة ونفرد العجينة بالنشابة حتي يتم الحصول على عجينة رقيقة. نقوم بتقطيع العجينة بشكل طولي حتي يتم حشوها ثم نقوم بتجهيز الحشوة. بعد ذلك تحضير مقلاة ونضع به الزيت ونضعها على نار عالية جداً ونتركه ليسخن ثم نتركه حتى الحصول على اللون الذهبي.

طريقة إعداد حشوة الجبنة

نقوم بتحضير إناء عميق ونضع به اربع ملاعق من الجبنة البارميزان المبشورة واربع ملاعق من الجبنة الموزاريلا

واربع ملاعق من الجبنة القشقوان وملعقتين من الجبنة المالحة ونقلب المكونات جيداً مع بعض ثم نقوم بحشو العجينة ونغلقها جيداً ثم نضعها في المقلاة الساخن حتى الحصول على اللون الذهبي.