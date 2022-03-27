فوائد الكيوي الصحية.. منجم من محفزات الوظائف للقلب والجهاز الهضمي والمناعي

فوائد الكيوي الصحية، الكيوي واحد من أهم أنواع الفاكهة التي تحتوي على قيمة غذائية عالية، من الممكن أن يستغرب البعض من كم الفوائد التي تحتوي عليها هذه الفاكهة وذلك نظرا لاتسامها بالحجم الصغير، ولكن في طياتها تحمل العديد من أنواع الفيتامينات المختلفة، ونحن اليوم سوف نوضح لكم في شكل موجز أهمية تناول فاكهة الكيوي بشكل يومي، وذلك يمكنك الاطلاع عليه من خلال استكمال قراءة هذا المقال.

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أهم الفيتامينات الموجودة في الكيوي

الكثير من الأشخاص يدركون أن الكيوي به العديد من أنواع الفيتامينات المتعددة والمختلفة، ولكن لا يدركون ما هي هذه الفيتامينات ونحن سوف نذكرها لكم في هذه النقاط:-

فيتامين C .

فيتامين K .

فيتامين E .

فيتامين الفولات والبوتاسيوم.

كما أنها تضم العديد من الألياف التي تعود بالنفع على جسم الإنسان.

فائدة تناول ثلاث حبات من الكيوي

لقد أجريت العديد من الدراسات على هذه المعلومة، ونحن قررنا أن نذكر ما أسفرت عنه هذه الدراسات، وذلك على هذا النحو: