نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الجبنة الرومي في المنزل بحبة من البطاطس وطعم احلى من الجاهزة في المقال التالي
تتنوع طرق وأنواع عمل الجبنة الرومي بالبطاطس حيث يمكن عملها باللبن البودرة أو اللبن السائل أو البيض وبدون البيض وكل وصفة ذات طعم لذيذ ومختلف، ولكن في هذه الوصفة سوف نقوم بصنعها عن طريق البطاطس وهذا يعد من المكونات المغذية والمفيدة وخاصة للأطفال الذين لا يعانون من المرض السكري، وتعد الجبنة بشكل عام من الأشياء التي تتواجد باستمرار على المائدة وخاصة في شهر رمضان على السحور وفي الايام العادية يكثر تناولها على وجبة الإفطار، والآن سوف نعرض على كل مشاهدي موقع ثقفني الاخباري من خلال هذه المقالة مكونات عمل الجبنة الرومي بالبطاطس والتعرف على خطوات عملها من البداية إلى النهاية حتى تقوم كل الأمهات بتنفيذها بدون تعب وبدون تردد.
مكونات عمل الجبنة الرومي بالبطاطس
تعتبر الجبنة الرومي بالبطاطس من الجبن التي يعشقها الجميع ويتناولونها باستمرار فهيا بنا نتعرف على مكونات عملها في المنزل وهي كما يلي:-
- حبة من البطاطس المسلوقة.
- لتر من اللبن.
- ٢ ملعقة كبيرة من القشطة.
- كوب من الزبادي.
- فلفل أسود.
- كوب من الماء البارد.
- ملح ( على حسب الرغبة ).
طريقة تحضير الجبنة
تتنوع طرق تحضير الجبنة في المنزل على حسب النوع المرغوب والآن سوف نتعرف على هذه الطريقة وهي كالتالي:-
- نضع اللبن في إناء على النار ونتركه حتى يغلي ثم نقلب به كوب الزبادي في حركات مختلفة لمدة ٥ دقائق.
- بعد أن يتجانس خليط اللبن نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد.
- ثم نحضر كوب الماء المثلج ونضع عليه الفلفل الأسود والملح ونقلب ثم نسكبه على خليط اللبن ونخلطهم مع بعض.
- نهرس البطاطس المهروسة ثم نضعها على الخليط السابق ونضيف إليهم ملعقتين القشطة ونقلب جيداً حتى تتجانس جميع المكونات.
- نلف هذا الخليط في شاش نظيف ونعصره جيداً حتى تتخلص من السوائل ونتركه في مكان آمن.
- ثم نغير كل ساعتين هذا الشاش لمدة ١٢ ساعة، بعد ذلك تصبح الجبنة صلبة ويتم تقطيعها على حسب الرغبة ونقدمها بجانب الأكلات المختلفة بألف هنا وشفا وصحة وعافية للجميع.
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