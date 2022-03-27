طريقة تحضير الجبنة الرومي في المنزل بحبة من البطاطس وطعم احلى من الجاهزة

تتنوع طرق وأنواع عمل الجبنة الرومي بالبطاطس حيث يمكن عملها باللبن البودرة أو اللبن السائل أو البيض وبدون البيض وكل وصفة ذات طعم لذيذ ومختلف، ولكن في هذه الوصفة سوف نقوم بصنعها عن طريق البطاطس وهذا يعد من المكونات المغذية والمفيدة وخاصة للأطفال الذين لا يعانون من المرض السكري، وتعد الجبنة بشكل عام من الأشياء التي تتواجد باستمرار على المائدة وخاصة في شهر رمضان على السحور وفي الايام العادية يكثر تناولها على وجبة الإفطار، والآن سوف نعرض على كل مشاهدي موقع ثقفني الاخباري من خلال هذه المقالة مكونات عمل الجبنة الرومي بالبطاطس والتعرف على خطوات عملها من البداية إلى النهاية حتى تقوم كل الأمهات بتنفيذها بدون تعب وبدون تردد.

مكونات عمل الجبنة الرومي بالبطاطس

تعتبر الجبنة الرومي بالبطاطس من الجبن التي يعشقها الجميع ويتناولونها باستمرار فهيا بنا نتعرف على مكونات عملها في المنزل وهي كما يلي:-

حبة من البطاطس المسلوقة.

لتر من اللبن.

٢ ملعقة كبيرة من القشطة.

كوب من الزبادي.

فلفل أسود.

كوب من الماء البارد.

ملح ( على حسب الرغبة ).

طريقة تحضير الجبنة

تتنوع طرق تحضير الجبنة في المنزل على حسب النوع المرغوب والآن سوف نتعرف على هذه الطريقة وهي كالتالي:-