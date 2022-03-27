القضاء على تشققات الكعبين فقط بالملح.. وصفة طبيعية عجيبة التأثير

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القضاء على تشققات الكعبين فقط بالملح، هناك العديد من الوصفات التي يمكن تنفيذها بالمنزل وتساهم في تقديم نتائج متنوعة مثل الكريمات والمكونات البديلة، ولكن يجب اختيار الوصفة المناسبة في هذا الأمر، لذلك نقدم لكم اليوم مكون بسيط متواجد في كل منزل ألا وهو الملح، فعند استخدام كمية بسيطة منه يساهم ذلك في التخلص من التشققات بشكل تام، فنحن نعلم أن هناك الكثيرين ممن يعانون من ذلك لهذا سنعرض الوصفة البسيطة بهذا الأمر.
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بحفنة ملح.. وداعا للتشققات
كما هو موضح بالعنوان بحفنة ملح وداعا للتشققات، حيث أننا نقول وداعًا لأية مكونات من الخارج، حيث يمكن نتعرف على الوصفة بهذا الشكل:
- نحضر الوعاء لوضع كل من ملعقة من الفازلين مع ملعقة من الملح.
- كذلك نضيف عليهم ملعقة من كل القهوة وزيت الزيتون.
- وبالنهاية نضع ثلاثة ملاعق من عصير الليمون لنخلطهم جميع هذه المكونات مع بعضها.
- ولكن قبل أن نقوم باستخدامها علينا تهيئة القدمين من خلال وضعهم بداخل ماء ساخن يوضع به ملح وخل تفاح مع بيكربونات الصوديوم ونقلبهم حتى تتخلص القدم من أي جلد ميت.
- بعد ذلك نجفف القدمين جيداً بفوطة ناعمة مع وضع ونضع عليها الوصفة التي أحضرناها بالأعلى.
- ثم نضع المرطب بعد إزالتها.
- نصائح للحفاظ على القدمين من التشققات
هناك بعض من النصائح يمكن أن تتبعها للحفاظ على القدمين، وهي:
- علينا دائماً الحفاظ على تناول كميات كثيرة من الماء َذلك لجعل الجسم رطب بشكل مستمر بجانب العصائر الأخرى بكل ذلك يساعد في الترطيب.
- الحفاظ على القدمين وتقشيرهم بشكل مستمر لعدم تراكم الجلد الميت.
- عند البدء في ترطيب القدمين علينا أن نضع المرطب ثم نرتدي كيس بلاستيكي ليتسلل الترطيب إلى الداخل ويتم المحافظة عليها بشكل جيد.
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