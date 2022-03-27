نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة فازلين تخلصي من شيب الشعر المبكر بدون عودة استعيدي شبابك وانسي الشعر الأبيض للأبد في المقال التالي
يعد الفازلين من المكونات الطبيعية التي تساعد في الحفاظ على البشرة والشعر، حيث تدخل فى عدة وصفات طبيعية خاصة للحفاظ على الشعر والمساعدة على تطويله وتنعيمه، يعتبر الفازلين من الكريمات المرطبة للجلد و فروة الرأس، فسوف نقوم بتحضير وصفات لعلاج شيب الشعر باستخدام الفازلين مع مكونات أخرى تؤدى إلى نفس الغرض، حيث يعانى من هذه المشكلة الكثير من النساء والرجال وفي سن مبكر، نقدم اليكم الآن بعض الوصفات لعلاج الشيب.
يعد الشيب من المشاكل التي يعاني منها بعض الرجال والنساء واحيانا في سن الثلاثين، ونظراً لوجود علامات الشيب المبكر يضطر بعض الأشخاص اللجوء إلى الصبغات المصنعة والمكونة من الأمونيا التي تؤدي إلى تساقط الشعر فيما بعد، فيجب الحفاظ على بصيلة الشعر وعلاجها حيث يجب اللجوء إلى الوصفات الطبيعية التى تساعد على علاج الشيب والحفاظ على الشعر سوف نقوم بتحضير بعض الوصفات باستخدام الفازلين والذي يعد من المكونات التى تحافظ على الشعر.
وصفة الفازلين والشاي الأسود
المكونات:-
- ملعقتين كبيرتين من الفازلين.
- ملعقتين كبيرتين من الشاي الاسود.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من زيت الخروع.
- ملعقة كبيرة من زيت حبة البركة.
- ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.
- ملعقتان كبيرتان من النشا.
- ربع كوب من الماء.
طريقة التحضير:-
- في وعاء صغير مناسب لخلط الوصفة نقوم بتسخين زيت اللوز قليلاً ونقوم بإضافة الفازلين ونقوم باذابته جيداً مع الزيت.
- نضيف زيت الزيتون والخروع وزيت حبة البركة ونقلب جيداً.
- نقوم بإضافة الشاي والنشا والخل والماء ونخلطهم جيداً حتى تتجانس المكونات وتصبح خليط كريمى.
- نقوم بتمشيط الشعر جيدا وتقسيمه حتى يتم التوزيع على الشعر الأبيض بالكامل.
- يوضع الخليط سريعاً على الشعر الأبيض ونقوم بتدليك فروة الرأس بالخليط جيداً.
- يترك الخليط على الشعر لمدة ساعة ثم نقوم بغسل الشعر جيداً بالشامبو والماء الدافئ ثم نقوم بتجفيف الشعر وتمشيطه.
وصفة الفازلين وجل الصبار
المكونات:-
- ملعقة كبيرة من الفازلين.
- ملعقة كبيرة من جل الصبار.
- كبسولة فيتامين ه.
طريقة التحضير:-
- في بولة صغيرة معدنية نقوم بإضافة جيل الصبار ويضاف عليه الفازلين ويوضع على حمام ساخن حتى يذوب الفازلين.
- بعد ذوبان الفازلين نقوم بإضافة كبسولة الفيتامين ونقلب جيدا حتى تتجانس كل المكونات.
- نقوم بتوزيع المزيج على فروة الرأس ونقوم بتدليك الشعر برفق حتى يمتزج الخليط بالشعر وفروة الرأس ويترك الخليط على الشعر الأبيض لمدة ١٥ دقيقة.
- نقوم بوضع غطاء الرأس ويترك لمدة ليلة كاملة وفى الصباح نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ.
- يكرر هذا الخليط مرة واحدة فى الأسبوع حتى يتم التخلص من الشعر الابيض تماماً.
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