نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر الصنعة طريقة عمل الفول المدمس فى المنزل زي المحلات ركن سحور رمضان 2022 الرئيسي للعرب في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الفول المدمس فى المنزل زي المحلات من الأمور التي تبحث عنها الكثير من ربات المنازل تزامنا مع قدوم شهر رمضان الكريم 1443-2022 وحرص الكثير من الزوجات على إعداد سحور رمضان 2022 في المنازل للتأكد من صحة وسلامة كافة الأطعمة التي يتناولها أفراد الأسرة، حيث يعتبر الفول المدمس من الأطباق الأساسية فى رمضان فى وجبة السحور خاصة عند المصريين لما فيه من فائدة عظيمة للجسم كما أنه يساعد على تحمل فترة الصيام ولذلك نقدم لكم أسهل طريقة لصنع الفول المدمس فى المنزل مثل المطاعم.

طريقة عمل الفول المدمس فى المنزل

وتبدأ أولى خطوات طريقة عمل الفول المدمس فى المنزل بتحضير المقادير اللازمة لإعداده وهي مقادير بسيطة ويتم تجهيزيها بطريقة سهلة ويمكن لربات المنازل صنع كمية جيدة تكفى لمدة طويلة وبمقادير بسيطة متوفرة فى كل منزل قليلة التكلفة وإليك المقادير التي تكفي أسرة متوسطة العدد:-

نصف كيلو فول ويفضل الفول البلدى.

إضافة نص ليمونه.

حبة طماطم وسط.

٢ فص ثوم.

كوب عدس أصفر، او جزرة مبشورة.

ومن الأفضل إحضار كوب من القمح أيضا.

طريقة عمل الفول المدمس مثل المطاعم

وبعد تحضير مقادير الفول المدمس يتم وضع الفول فى إناء به كمية كافية من الماء لمدة طويلة ومن الأفضل ألا تقل عن ١٢ ساعة.

نصفى المياه من على الفول ثم نقوم بوضعه فى الدماسة او فى وعاء محكم الغلق ذو فوهه ضيقة. حتى لا يدخل الهواء إلى الفول أثناء عملية الطهى فيتغير لونه اللى اللون الداكن.

نضع الثوم والطماطم والعدس او القمح بعد نقعه أيضا جيدا مثل الفول ثم نضيف عصرة ليمون حتى تساعده على الاحتفاظ بلونه الفاتح.

نضع كمية كافية من الماء تغطى الفول لتمام التسوية ثم نضع الوعاء على نار هادئة جدا. ونتركه لينضج ونحاول التقليل من فتح الغطاء حتى تمام النضج.

طريقة تقديم الفول المدمس

وبعد التأكد من تمام النضج نضيف الكمون والفلفل الأسود والملح حسب الرغبة وقليل من الطحينة. وذلك للحصول على أشهى طبق فول من المنزل ويقدم فى وجبة الفطار او كطبق رئيسى على السفرة فى السحور فى رمضان.

ويمكن تقديم الفول المدمس بأكثر من طريقة في المنزل على غرار المطاعم من خلال تزينيه بالإضافات المختلفة التي تضبط مذاقه وتميزه عن الأخر، إلا أن أشهر تلك الطرق هي تقديم الفول المدمس بزيت الزيتون والطحينة وكميات بسيطة من التوابل والملح.

كما يمكن تقديمه على الطريقة السكندرية بإضافة قطع الفلفل والبصل والطماطم والتوابل وتركها على نار هادئة حتى يمتزجا ويتم تقديمه ساخنًا.