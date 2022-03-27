نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة ناجحة لعمل حلى مثلثات السمبوسة المقلية للاستعداد لشهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة حلى مثلثات السمبوسة المقلية الذي يتميز بالعديد من المميزات من طعم وشكل ورائحة جذابة، تقوم كثير من الأمهات بإعدادها بشكل جميل وتعد عجينة السمبوسك بوجه عام من الأشياء التي تتنوع طرق عملها، حيث يمكن تحضيرها بالمكسرات أو باللحمة المفرومة أو بأي شئ آخر وفي جميع الحالات تمتاز بطعم لذيذ وتحفة، وهذه الطريقة سوف يتم تحضيرها من خلال مهلبية قمر الدين المشهورة فهيا بنا نتعرف من خلال هذا الموضوع على مكونات عمل حلى مثلثات السمبوسة المقلية وكيفية إعدادها بدون تعب.

مكونات عمل حلى مثلثات السمبوسة المقلية

تعتبر مكونات عمل حلى مثلثات السمبوسة المقلية من الأشياء المتوافرة دائماً في المنزل فهيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

٢ ملعقة كبيرة ونصف من النشا ( مذوب في قليل من الماء ).

سمبوسك جاهزة للحشو.

٤ ملاعق كبيرة من السكر.

شربات بارد.

كوب ونصف من عصير قمر الدين.

مكسرات على حسب الرغبة للتزيين.

طريقة الإعداد والتحضير

تتنوع طرق عمل السمبوسك من طريقة إلى أخرى على حسب رغبة الأفراد والآن سوف نتعرف على هذه الطريقة المبسطة وهي كما يلي:-

نقوم بتجهيز المهلبية عن طريق وضع إناء على النار ونضع به عصير قمر الدين ونتركه حتى يغلي. ثم نضيف على العصير النشا المذاب في الماء بالتدريج حتى يصبح الخليط ثقيلاً ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد. بعد ذلك نحضر كل قطعة سمبوسك ونضع بداخلها قليل من الحشوة ونطبقها. نحضر مقلاة بها كمية من الزيت ونضعها على النار حتى تسخن ونقوم بقلي السمبوسك بها ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي. نخرج الحلوى من الزيت ونضعها في الشربات البارد ونضعها في طبق التقديم ونرش عليها المكسرات المرغوبة.

طريقة عمل حشوة الكاسترد

طريقة عمل حشوة الكاسترد سهلة وبسيطة وهي كما يلي:

المكونات

بودرة من الكاسترد.

حبة واحدة من البيض.

رشة صغيرة من الفانيليا.

الطريقة

نحضر إناء ونضع به بودرة الكاسترد والحليب على النار ونقلبهم ببعض، بعد ذلك نرفعه من على النار ونتركه حتى يهدأ ثم نضع عليه البيضة ورشة الفانيليا، ثم نضعه على النار مرة أخرى حتى يأخذ القوام المناسب.