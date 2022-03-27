طريقة عمل الطحينة البيضاء بالسمسم في البيت طعم ولا أروع

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الطحينة البيضاء من الأطعمة اللذيذة التي يتم تناولها بجانب جميع الوجبات الرئيسية، ومنها اللحوم والأسماك وجميع السلطات والبابا غنوج وكثيرا من المشويات، كما يصنع منها الحلاوة الطحينية، وتدخل الطحينة في عمل الكثير من الحلويات وأيضا السندوتشات الجاهزة والكثير من السلطات، وتعتبر الطحينة من الأطباق التي لا يستغني عنها في أي سفرة، لذلك نقدم لكم طريقة عملها في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة.
طريقة عمل الطحينة البيضاء
من خلال بعض المكونات البسيطة يمكنك عمل الطحينة البيضاء بشكل بسيط وغير مكلف، وذلك لأن مكوناته متوفرة في كل مكان ورخيصة الثمن، وتتمثل هذه المكونات في التالي:
- كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.
- 2 كوب من السمسم المنقى جيدا.
- كوب ونصف من الزيت.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة التحضير
من خلال بعض المكونات التي ذكرناها في السابق يمكنك عمل الطحينة البيضاء بكل سهولة فهي طريقة سهلة وليست مكلفة، وإليكم الخطوات التالية:
- ينقي السمسم جيدا للتخلص من الشوائب والأتربة وأي تكتلات توجد به، ثم يتم غسل السمسم جيدا.
- يتم إحضار مقلاة كبيرة ونضع بها السمسم ويتم التحميص جيدا، وذلك مع التقليب المستمر حتى لا يحترق.
- بعد التقليب جيدا لمدة دقيقتين ونلاحظ لونه الذهبي.
- نضع السمسم في الكبة ويتم طحنها جيدا حتى يصبح كالبودرة.
- ثم نضع كوب من الزيت على السمسم تدريجيا مع التقليب المستمر.
- يتم إضافة الزيت لكي يتماسك الخليط.
- عند رغبتك في الحصول على كمية من السمسم؛ فيجب عليكي حفظ الطحينة في علبة محكمة الغلق.
فوائد السمسم
السمسم يحتوي على فوائد كثيرة مفيدة للجسم، ومن أبرز هذه الفوائد الآتي:
- يحتوي السمسم على مركبات هامة مثل المغنسيوم، والتي تعمل على تقليل فرص الإصابة من خطر التعرض لمرض السكري.
- كما يحتوي السمسم على فيتامينات كثيرة، وهذه الفيتامينات من خصائصها أنها تساعد الجسم على مقاومة الأمراض السرطانية.
- يعمل على تعزيز صحة العظام، وذلك لأنه يحتوي على معادن كثيرة مهمتها حماية الجسم من الهشاشة.
- يعمل على تعزيز صحة القلب ويساعد في تنظيم ضغط الدم في الجسم.
- يحتوي على الألياف التي بدوره تحسن صحة الهضم.
- يقلل الكوليسترول في الدم فيقوم الجسم بمقاومة الأمراض، ويحمي القلب من تصلب الشرايين.
- يعمل على تقليل فرص الإسهال والإمساك.
- كما يقوم أيضا بتعزيز حرق الدهون في الجسم.
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