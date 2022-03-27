إليك سيدتي وصفة سهلة وممتازة لعمل فطائر البطاطس اللذيذة

وصفة سهلة وممتازة لعمل فطائر البطاطس اللذيذة، تحتار الأم كثيراً في تحضير وصفات مميزة لأطفالها للمدرسة، ولكن يمكن أن ننصحك بتجربة واحدة من أهم الوصفات البسيطة واللذيذة وهي فطائر البطاطس، حيث يمكن أن نقوم بتنفيذها بشكل بسيط للغاية إذا قمتم باتباع خطواتنا بشكل صحيح ستستمتعون بأشهى الوصفات على الإطلاق، تابعونا لمعرفة ما هي مكونات الوصفة وكذلك طريقة التحضير دون عائق ما.

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كيفية تحضير وصفة فطائر البطاطس

علينا أولا أن نخبركم بأنه من الضروري تحضير وصفة شهية للأطفال الصغار مع ضرورة أن تكون تحتوي على الكثير من الفيتامينات وكذلك الفوائد المتعددة، فهم بمرحلة يحتاجون إلى كل شيء يضيف لهم ويبنيهم من الداخل، لذلك سنعرض عليكم اليوم واحدة من أفضل الوصفات على الإطلاق وهي فطائر البطاطس اللذيذة، لتأتي مكوناتها أولا بهذا الشكل:

المقادير

نصف كيلو من البطاطس المهروسة بعد أن يتم سلقها.

بقدونس.

بشر الجبنة الرومي.

بيضة واحدة.

كوبان من الدقيق.

فلفل أسود وملح.

ملعقة من الخميرة الفورية.

مياه للعجن.

ربع كوب من السمن.

خطوات تحضير فطائر البطاطس في المنزل