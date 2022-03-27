طريقة إعداد الفول المدمس في المنزل.. وصفة سحرية لتدميس الفول البيتي

وصفة سحرية لتدميس الفول البيتي، اقترب شهر رمضان المبارك على الأبواب ولا يفصلنا عنه سوى أيام قليلة للغاية، ومن أهم. الوجبات التي نقوم بتحضيرها به هي السحور حتى نقدر على الصيام طوال اليوم، ومن أفضل وأكثر الأطعمة التي نحبها الفول المدمس، حيث يعتبر وجبة أساسية في شهر رمضان ومن الوجبات المصرية الشهيرة أيضًا، َلكن حتى نقوم بتنفيذه بشكل صحيح هناك عدة أسرار بداخله علينا أن نتعلمها جيداً.

إليك سيدتي وصفة سهلة وممتازة لعمل فطائر البطاطس اللذيذة

سر الفول المدمس

سيكون حديثنا اليوم عن واحدة من أهم الوجبات المصرية الشهيرة وهي الفول المدمس الذي لا نقدر على الاستغناء عنه أبداً، ولكن بدلاً من القيام بشرائه من الخارج سنتعرف على طريقة بسيطة لعمله مع وضع سر من أسرار طعنة اللذيذ بالداخل، كما هناك لونه يتميز به الفول، كل ذلك سيكون بشكل حصري فقط من خلال موقعنا، حيث يمكن أن نقول وداعًا لشرائه من الخارج.

طريقة عمل الفول المدمس

سنتعرف الآن على الطريقة البسيطة لعمل الفول المدمس في المنزل، حيث سنقوم بصنعه ببساطة عالية مع مكونات بسيطة في المنزل، يمكن أن نتابع هذه الخطوات: