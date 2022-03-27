حضري فطائر البروكلي بالجبن الشيدر لأطفالك علي الإفطار

تعتبر فطائر البروكلي ، من المقبلات العالمية التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وهي تعتبر وصفة شهية ولذيذة جداً، وهي من الفطائر اللذيذة التي لا غني عنها عند أغلب الناس، وهي تعتبر وجبة صحية متكاملة العناصر الغذائية، ويمكن لجميع الأمهات تحضيرها في المنزل لأفراد أسرتها بكل سهولة، تحتوي هذه الأكلة علي نسبة عالية من الألياف الغذائية ولذلك تعتبر محسناً للجهاز الهضمي، وهي تعتبر وجبة مفضلة عند الأطفال ويمكن تقديمها لهم بحشوات مختلفة، فهي تعتبر من أسهل وأسرع الوجبات التي يمكن إعدادها بسرعة في وقت قليل جداً، وهي من الأطعمة التي تتميز بطعمها ورائحتها الجميلة التي تبعث منها أثناء التسوية، لذا سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل فطائر البروكلي في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل فطائر البروكلي

من هنا سوف نتعرف علي مقادير هذه الفطائر الصحية وهي كالتالي:-

بيضة واحدة كبيرة الحجم.

عبوة عجين فرنسي مبرد.

دقيق للرش.

زيت نباتي للدهن.

2 معلقة كبيرة ثوم معمر طازج مفروم.

3 ملاعق كبار من الكريمة الحامضة.

كوب وثلث من الجبن الشيدر مبشور.

كوب ونصف من زهرات بروكلي مفروم.

ملح كوشير.

طريقة التحضير

سوف نعرض لكم من هنا خطوات بسيطة لتحضير فطائر البروكلي بالجبن الشيدر في المنزل وهي كما يلي:-

قومي بتسخين قدر من الماء المملح قليلاً حتي الغليان، ثم أضيفي البروكلي واطهيه لمدة دقيقة. ثم صفيه واغسليه تحت الماء البارد حتي يبرد تماماً، اتركيه حتي يجف تماماً من الماء. بعد ذلك اخلطي البروكلي مع الشيدر والكريمة الحامضة والثوم المعمر في وعاء حتي يتجانس الخليط. ثم اعصري الخليط معاً بيديك لجعله متماسك ومتجانس، ثم سخني الفرن إلي درجة حرارة 250 مئوية. بعد ذلك ادهني صينية الفرن بالقليل من الزيت النباتي، علي سطح مرشوش بقليل من الدقيق. ثم افردي العجين واحشيه بمزيج البروكلي، ثم أغلقها لأسفل علي صينية الفرن المجهزة. بعد ذلك أخفقي البيض مع معلقة كبيرة من الماء في وعاء صغير، ثم ادهني الفطائر بمخفوق البيض. ثم أخبزى الفطائر حتي يصبح لونها ذهبياً لمدة 20 دقيقة تقريباً، ثم اخرجيها وقدميها ساخنة بألف هنا وشفاه.

فوائد الجبن الشيدر

هيا بنا نتعرف علي بعض فوائده وهي كما يلي:-

يحتوي علي نسبة عالية من الكالسيوم الذي يساعد علي تقوية العظام.

كما أنه يحتوي علي نسبة كبيرة من البروتينات التي تساعد علي تكوين ونمو خلايا الجسم.

يحتوي علي كمية قليلة من اللاكتوز الموجود في الحليب.

مفيدة جداً للذين يعانون من عسر الهضم.

نصائح مهمة لنجاح وصفة الفطائر

عليك أتباع بعض النصائح لنجاح الوصفة وهي كما يلي:-

ابدئي بنخل الدقيق جيداً حتي تتأكدي من خلو الخليط من أي كتل أو شوائب. يمكنك أيضاً استبدال الزبدة بزيت الذرة. ويمكنك استبدال الماء بالحليب السائل لكي تكون العجينة طرية وهشة. يجب أن يكون الحليب بدرجة حرارة الغرفة عند العجن.

طريقة عمل فطيرة الثوم والجبن اللذيذة

من هنا سوف نتعرف علي خطوات عمل هذه الوجبة السريعة وهي كما يلي:-