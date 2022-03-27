نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الطحينة البيضاء بخطوات سهلة وبسيطة ومكونات موجودة في المنزل في المقال التالي
الطحينة تعتبر من الوصفات التي يبحث عنها العديد من ربات البيوت كما يجب الإشارة أن الطحينة تعتبر من الأشياء الضرورية بشكل كبير للغاية كما تعتبر من المقبلات التي يفضلها العديد من الأشخاص بجانب العديد من الأطعمة المختلفة خصوصا المشويات بجميع انواعها حيث تعتبر الطحينة البيضاء من السلطات المغذية للغاية وذلك لأنها تحتوي على العديد من القيم الغذائية العالية مثل السمسم المطحون وبالتالي تدخل الطحينية أيضا في العديد من الوصفات المتعددة المختلفة وتدخل أيضاً في تتبيل العديد من الوجبات الأساسية وخلال هذا المقال سوف نطرح عليكم طريقة سهلة وبسيطة من أجل تحضير الطحينية البيضاء بكل سهولة في المنزل تابعوا معانا قراءة ما يلي.
المقادير المطلوبة لتحضير الطحينة البيضاء
يمكنكم تحضير الطحينة البيضاء بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المقادير الآتية:
- بصلتان مقطعتان إلى أرباع.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار البودرة.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- كوب من الطحينة.
- ملح حسب الرغبة.
- ربع كوب من الزيت.
- نصف كوب من الماء.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.
- خمسة فصوص من الثوم الكبيرة.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- ثلاث ثمرات من الطماطم متوسطة الحجم المقطعة إلى أرباع.
طريقة عمل الطحينة البيضاء بخطوات سهلة
يمكنكم تحضير الطحينة البيضاء بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة الآتية :
- تُذوّب شوكولاتة النوتيلا في حمام مائي ويُحرّك باستمرار حتى تذوب بهدوء.
- تُسحق بسكويت الويفر بالفانيليا وتُسكب في وعاء، ويُضاف البندق المسحوق إلى شوكولاتة نوتيلا الناعمة، ويُضاف بسكويت الويفر المسحوق ويُمزج المكونات جيدًا.
- ضعي الخليط في الثلاجة لمدة 15 دقيقة حتى يتجمد الخليط وتشكل الكرات المناسبة.
- شكلي خليط الشوكولاتة على شكل كرات صغيرة، اصنعي ثقوبًا صغيرة لملء الكرات بالبندق الكامل، وأغلقي كرات الشوكولاتة بالبندق لعمل الكرات.
- ضعي كرات الشوكولاتة على ورق الزبدة، ضعيها في الثلاجة حتى تتجمد، أخرجيها من الثلاجة واخرجيها على الفور.
- هذه الطريقة تعتبر من الطرق السهلة والبسيطة للغاية من أجل عملها في المنزل والمكونات الخاصة بها متوفرة في جميع المنازل
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الطحينة البيضاء بخطوات سهلة وبسيطة ومكونات موجودة في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.