طريقة عمل الطحينة البيضاء بخطوات سهلة وبسيطة ومكونات موجودة في المنزل

الطحينة تعتبر من الوصفات التي يبحث عنها العديد من ربات البيوت كما يجب الإشارة أن الطحينة تعتبر من الأشياء الضرورية بشكل كبير للغاية كما تعتبر من المقبلات التي يفضلها العديد من الأشخاص بجانب العديد من الأطعمة المختلفة خصوصا المشويات بجميع انواعها حيث تعتبر الطحينة البيضاء من السلطات المغذية للغاية وذلك لأنها تحتوي على العديد من القيم الغذائية العالية مثل السمسم المطحون وبالتالي تدخل الطحينية أيضا في العديد من الوصفات المتعددة المختلفة وتدخل أيضاً في تتبيل العديد من الوجبات الأساسية وخلال هذا المقال سوف نطرح عليكم طريقة سهلة وبسيطة من أجل تحضير الطحينية البيضاء بكل سهولة في المنزل تابعوا معانا قراءة ما يلي.

المقادير المطلوبة لتحضير الطحينة البيضاء

يمكنكم تحضير الطحينة البيضاء بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المقادير الآتية:

بصلتان مقطعتان إلى أرباع.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار البودرة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

كوب من الطحينة.

ملح حسب الرغبة.

ربع كوب من الزيت.

نصف كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

خمسة فصوص من الثوم الكبيرة.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ثلاث ثمرات من الطماطم متوسطة الحجم المقطعة إلى أرباع.

طريقة عمل الطحينة البيضاء بخطوات سهلة

يمكنكم تحضير الطحينة البيضاء بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة الآتية :