طريقة عمل البطاطس المهروسة البوريه في الخلاط.. أسرع طبق بيوريه شهي ومغذي

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طريقة عمل البطاطس المهروسة البوريه في الخلاط، تعد البطاطس من الاكلات اللذيذة التي تجذب أنظار الكثيرين وتجعلهم مقبلين عليها بشكل كبير، ونظرا لأن الإكثار من تناول البطاطس المقلية بشكل مفرط ينتج عنه الكثير من الامراض، لذا وجدنا أنه لابد من ذكر طريقة صحية لإعداد البطاطس وتكون ذات مذاق جيد وجميل.
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مكونات بطاطس البيوريه
إن هذه البطاطس تعتمد بشكل أساسي على السلق بالماء وليس القلي في الزيت ونحن نكون في حاجة إلى مضرب كهربائي أو خلاط ليتم الحصول على قوام كريمي من البطاطس، ونحن الآن سوف نوضح لكم المقادير اللازمة:
- إحضار 8 حبات متوسطة أو كبيره الحجم من البطاطس المسلوقة و القيام بتقشيرها.
- إحضار نصف ملعقة من الثوم البودرة.
- إحضار ملعقة كبيرة من السمنة.
- إحضار نصف ملعقة بابريكا.
- إحضار نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
- إحضار نصف ملعقة من الملح.
طريقة عمل البطاطس البورية في الخلاط
بخطوات سهلة وسريعة سوف تتمكن من الحصول على اشهى نوع من البطاطس وذلك دون اللجوء إلى استخدام نقطة واحدة من الزيت أو قلي البطاطس، وهذا من خلال الآتي:
- عليك إحضار البطاطس والقيام بوضعها داخل الماء الساخن حتى يتم سلقها جيدا.
- نبدأ بإخراج البطاطس من الماء والقيام بتقشيرها ومن ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه البطاطس ومن ثم نضيف إليها كوب من الماء واللبن.
- ننزل بملعقة واحدة من الزبدة ونبدأ بخفق هذه المكونات جيدا مع مراعاة إضافة ملعقة واحدة من الملح.
- نستمر بالتقليب ونضيف كلا من الثوم البودرة والبابريكا والفلفل الأسود وكافة أنواع التوابل الموجودة.
- نضع هذه المكونات سويا في طاسة وترفعها على النار حتى نتأكد من أنها استوت جيدا.
- يتم تقديم البطاطس بهذا الشكل مع خبز ساخن أو بجانب فراخ مشوية وتكون شهية ولذيذة.
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