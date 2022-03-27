لن تصدقي مفعول كريم بانثينول للشعر عند وضعه ساعة واحدة لشعر ناعم حرير ستبهرك النتيجة

يعد كريم البانثينول من الكريمات المرطبة التى تستخدم الشعر والبشرة، سوف تبحث بعض النساء عن كريم لفرد الشعر وترطيبه، فوجدنا أن كريم البانثينول يساعد على ترطيب وتنعيم وفرد الشعر باستخدامه مع بعض الزيوت الطبيعية التى تساعد على تنعيم الشعر، فسوف نقوم في هذا المقال بالحديث عن وصفات وفوائد كريم البانثينول للشعر.

يعد كريم البانثينول من الكريمات المرطبة التي تستخدم في العناية بالبشرة والشعر، حيث يدخل في بعض الوصفات الطبيعية التى تساعد على ترطيب الشعر وإعادة بنائه، حيث تحرص كل الفتيات على الحفاظ على جمال شعرهن وبعض يقوم باستخدام بعض الكريمات المعدة بالكيماويات للحصول على شعر ناعم ومرطب، فيجب الابتعاد عن هذه المستحضرات ونلجأ إلى الوصفات الطبيعية، سوف نقوم بتحضير بعض الوصفات للشعر باستخدام كريم البانثينول.

وصفة كريم البانثينول مع زبدة الشيا

المكونات:-

عبوة من كريم البانثينول.

ملعقة كبيرة ذائبة من زبدة الشيا.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

ملعقة كبيرة من زيت الأرجان.

ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو.

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

ملعقة كبيرة من زيت فيتامين E.

طريقة التحضير:-

نقوم بتحضير بولة ونضع بها كريم البانثينول ثم نضيف زبدة الشيا ونقلب ثم نقوم بإضافة زيت الجوجوبا و نمزج جيدا.

نقوم بوضع زيت الافوكادو والجلسرين وزيت الارجان ونقلب جيدا ثم نقوم بإضافة زيت الفيتامين ونخلط الخليط جيدا حتى تمتزج كل الزيوت مع الكريم.

يوزع خليط الكريم على الشعر ويجب أن يكون جافا تماما ونقوم بارتداء غطاء الراس ويترك على الشعر لمدة ساعة.

نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء الفاتر والشامبو وللحصول على أفضل النتائج يجب تكرار هذا الخليط مرة واحدة كل أسبوع.

وصفة كريم البانثينول مع زيت جوز الهند

المكونات:-

انبوبة كريم البانثينول.

ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير:-

نقوم بوضع الكريم في وعاء صغير ونقوم باضافة زيت جوز الهند معه ونقلب جيداً.

نقوم بوضعه على أطراف الشعر ونقوم بتمشيط الشعر جيدا حتى يتشرب الشعر من الكريم حتى يفرد الشعر.

وصفة كريم البانثينول مع زيت السمسم

المكونات:-

كريم البانثينول.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

ملعقة من زيت الأرجان.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من زبدة الشيا.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير:-

نقوم بخلط جميع المكونات وهى الكريم مع زبدة الشيا ومجموعة الزيوت في بولة صغيرة ثم نقوم بمزج الخليط جيدا حتى يتكون خليط كريمى.

نقوم بتقسيم الشعر ونقوم كمية بسيطة من الكريم على خصلات الشعر الجافة ويجب الابتعاد عن فروة الرأس.

يترك المزيج على الشعر لمدة ساعة ويغسل جيدا بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع الشعر.

فوائد كريم البانثينول للشعر