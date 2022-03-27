بدون ما يمتص زيت أعملي السمبوسة المقلية المقرمشة بطريقة صحية وبطعم لذيذ

تعتبر السمبوسة من أشهر الأكلات التي تقدم على المائدة في شهر رمضان الكريم وخاصة في العزومات لذلك نالت السمبوسة إعجاب الكثير من الأشخاص بمختلف الأعمار، وهذه الأكلة تعتبر نوع من المعجنات بمختلف أنواع الحشوات فيوجد بحشوة السبانخ وكذلك الجبن وغيرها من الحشوات، ومع اقتراب شهر رمضان تبحث العديد من السيدات علي طريقة تحضير السمبوسة لذلك سوف نذكر من خلال هذه السطور القادمة طريقة تحضير السمبوسة بسهولة وبطريقة ناجحة وبكمية قليلة من الزيت.

تعتبر السمبوسة من أشهر وألذ أنواع المقبلات التي تنتشر بشكل كبير في شهر رمضان الكريم بجانب الوجبات الرئيسية، وهي عبارة عن شرائط من العجين محشوة بحشوات مختلفة وكثيرة مثل الجبن بكل أنواعها وأيضاً أنواع مختلفة من الخضروات واللحوم أيضاً ويتم إعدادها على شكل مثلث، وسوف نتعرف في هذا المقال عن طريقة سهلة لقلي السمبوسة بدون زيت.

طريقة قلي السمبوسة بدون زيت

تحضر السمبوسة بأكثر من طريقة وأشهر هذه الطرق هي قلي السمبوسة بدون زيت وهي من الطرق الصحية حيث تسبب الكمية الكبيرة من الزيت التي يتم بها قلي السمبوسة عدة مشاكل صحية مثل زيادة الوزن وغيرها من المشاكل، وسوف نقوم بشرح طريقة قلي السمبوسة بدون زيت في السطور القادمة، وهي عبارة عن:

المكونات:

كمية من السمبوسة الجاهزة.

ملعقة من الدقيق.

مقدار ملعقة من الماء.

مقدار ربع كوب من الحليب.

مقدار ملعقتان من الزيت.

كمية من الحشو حسب الرغبة.

طريقة التحضير