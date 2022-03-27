طريقة تحضير الفطائر التركية شكل الوردة بطريقة غير متوقعة وطعم تحفة

طريقة تحضير الفطائر التركية شكل الوردة ذات الشكل الرائع والطعم اللذيذ التحفة، تعتبر الفطائر بأنواعها المختلفة من أكثر أنواع المعجنات سهولة كما أن لا تستغرق أوقاتاً كبيرة عند القيام بها، وتتعدد طرق حشواتها من طريقة إلى أخرى على حسب الشئ المتوفر عند كل أم وكل فتاة ومنها الحلو ومنها الحادق، ولا يشترط تشكيلها بهذا النوع حيث أن كل شخصية والشكل المفضل لديها، فهيا بنا نعرض على حضراتكم مشاهدينا الكرام مكونات عمل الفطائر التركية شكل الوردة والتعرف على كيفية تنفيذها في المنزل.

مكونات عمل الفطائر التركية شكل الوردة

تعتبر مكونات عمل الفطائر التركية شكل الوردة من أبسط المكونات التي سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:-

٣ أكواب من الدقيق.

٢ ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من اللبن الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

الحشو

لحمة مفرومة معصجة.

ميكس جبن ( جبنة شيدر وموتزاريلا ).

للوجه

حبة من البيض.

ربع كوب من اللبن.

ملعقة صغيرة من الخل.

سمسم.

حبة البركة.

طريقة تحضير الفطيرة

تعد طرق تحضير الفطائر بأنواعها المختلفة من أسهل الطرق وأسرعها فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كالآتي:-