نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الفطائر التركية شكل الوردة بطريقة غير متوقعة وطعم تحفة في المقال التالي
طريقة تحضير الفطائر التركية شكل الوردة ذات الشكل الرائع والطعم اللذيذ التحفة، تعتبر الفطائر بأنواعها المختلفة من أكثر أنواع المعجنات سهولة كما أن لا تستغرق أوقاتاً كبيرة عند القيام بها، وتتعدد طرق حشواتها من طريقة إلى أخرى على حسب الشئ المتوفر عند كل أم وكل فتاة ومنها الحلو ومنها الحادق، ولا يشترط تشكيلها بهذا النوع حيث أن كل شخصية والشكل المفضل لديها، فهيا بنا نعرض على حضراتكم مشاهدينا الكرام مكونات عمل الفطائر التركية شكل الوردة والتعرف على كيفية تنفيذها في المنزل.
مكونات عمل الفطائر التركية شكل الوردة
تعتبر مكونات عمل الفطائر التركية شكل الوردة من أبسط المكونات التي سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:-
- ٣ أكواب من الدقيق.
- ٢ ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.
- نصف كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- نصف كوب من الماء الدافئ.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف كوب من اللبن الدافئ.
- ملعقة كبيرة من السكر.
الحشو
- لحمة مفرومة معصجة.
- ميكس جبن ( جبنة شيدر وموتزاريلا ).
للوجه
- حبة من البيض.
- ربع كوب من اللبن.
- ملعقة صغيرة من الخل.
- سمسم.
- حبة البركة.
طريقة تحضير الفطيرة
تعد طرق تحضير الفطائر بأنواعها المختلفة من أسهل الطرق وأسرعها فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كالآتي:-
- نحضر وعاء العجن ونضع به الماء الدافئ واللبن الدافئ والزيت والخميرة الفورية والسكر ونقلب هذه المكونات حتى يذوب السكر.
- ثم نضيف أيضاً اللبن البودرة والملح ونستمر في التقليب حتى تختلط المكونات.
- ونضع بعد ذلك كمية الدقيق المحددة بالتدريج ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ حتى ترتاح لمدة نصف ساعة.
- بعد مرور الوقت نكور العجينة إلى قطع صغيرة الحجم ( حوالي ١٠ قطع ).
- نفرد القطعة على شكل دائرة باليد على سطح الرخامة المرشوش بقليل من الدقيق.
- نضع قليل من اللحمة المفرومة المعصجة ورشة من ميكس الجبن عليها، ثم نقوم بتقطيع الطرف الآخر شرائح باستخدام السكينة.
- نلف العجينة من ناحية اللحمة إلى الناحية الأخرى ( الشرائح ) نكمل القطع بنفس الطريقة حتى تنتهي الكمية.
- نرص الوردات في صينية مدهونة بالزيت وندهن الوجه بخليط اللبن والخل والبيض ونرش عليها السمسم وحبة البركة.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها حتى تحمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير الفطائر التركية شكل الوردة بطريقة غير متوقعة وطعم تحفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.