نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة طبيعية لعلاج الصلع والتخلص من تساقط الشعر وإنبات فراغات مقدمة الرأس في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الصلع من المشاكل الوراثية التي تواجه أغلب الرجال سواء في فترة العمر المتقدم أو الشباب حيث تعددت أسباب الصلع الأخرى، ولكن يمكن عمل وصفة طبيعية لعلاج الصلع من مكونات متوفرة في المنزل بطريقة بسيطة، وتعطيك نتيجة فعالة، ومن خلال السطور القادمة يمكنك عمل وصفات متعددة تعالج الصلع سواء الوراثي أو الناتج عن مرض.

وصفة طبيعية لعلاج الصلع

يمكنك عمل خلطة تعمل على إنبات الشعر من جذوره، والقضاء على الصلع بشكل نهائي.

خليط من زيت الخروع وزيت جوز الهند

يعتبر زيت الخروع وزيت جوز الهند من مكونات منتجات إنبات الشعر، والطريقة كالتالي:

المكونات

ربع كوب من زيت جوز الهند.

وربع كوب من زيت الخروع.

ملعقة من حبة البركة.

وملعقة من الحلبة.

الطريقة

أولا في زجاجة نظيفة معقمة جيداً قومي بمزج زيت الخروع مع زيت الهند.

بعد ذلك ضعي من الزيت على مقدمة الرأس مع التدليك لمدة ربع ساعة.

ثم استخدمي أطراف أصابعك في التدليك لتحفيز الدورة الدموية.

بعد ذلك استمري على تلك الوصفة يومياً حتى تجدين الشعر يظهر بالتدريج.

خلطة بذور الليمون والفلفل الأسود

يساعد بذور الليمون والفلفل الأسود في تحفيز الدورة الدموية، لكنها غير صالحة لفروة الرأس الحساسة، ويمكن عملها بالطريقة التالية:

المكونات

10 حبات من بذور الليمون.

15 حبة من الفلفل الأسود.

ملعقة من عصير الليمون.

الطريقة

أولا في وعاء على النار قومي بتحميص الفلفل الأسود.

بعد ذلك قومي بطحن بذور الليمون مع الفلفل الأسود حتى تحصلي على بودرة ناعمة.

ثم قومي بإضافة عصير الليمون للحصول على قوام رطب.

بعد ذلك ضعي من الخليط على المكان الذي به الصلع مستخدمة أطراف أصابعك في التدليك المستمر لمدة نصف ساعة.

ثم قومي بغسل المكان جيداً بعد انتهاء المدة.

بعد ذلك كرري الوصفة مرة يومياً حتى تلاحظي ظهور الشعر بالتدريج.

خلطة الزنجبيل وزيت الزيتون

يمكننا عمل تلك الوصفة بالطريقة التالية:

المكونات

قطعة من الزنجبيل الطازج.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

الطريقة

أولا قومي بهرس قطعة الزنجبيل، وقومي بنقعها لمدة نصف ساعة في زيت الزيتون.

بعد ذلك قومي بأخذ الزيت، ودلكي به منطقة الصلع لمدة ربع ساعة.

ثم كرري الخلطة مرتين صباحاً، ومساءاً.

وفي نهاية هذا المقال قمنا بتوضيح خلطات لعمل وصفة طبيعية لعلاج الصلع، وإنبات الشعر من مكونات متوفرة في المنزل حتى تعطيك نتيجة فعالة في أقل وقت، ومنها خليط زيت الخروع وجوز الهند، وخلطة بذور الليمون والفلفل الأسود، وخلطة الزنجبيل وزيت الزيتون.