معجزة ربانية لتبييض البشرة : من اول استخدام فوري لتبييض البشرة وتوريدها فوري2022

نقدم لكم معجزة ربانية لتبييض البشرة ، التي تعتبر من أهم المعجزات التي تعمل علي تفتيح البشرة وتر طيبها فوري، ويعد من أفضل الكريمات الطبيعية للبشرة التي تتكون من مكونات طبيعية دون مواد ضارة، وسوف تحصلين علي بشرة خرافية وناعمه وناصعة البياض من أول استخدام للكريم المعجزة من عند الله سبحانه وتعال ويمكن ايضا لمفعول الكريم علي إزالة البقع الداكنة من الوجه وحل جميع مشاكل التي تعاني منها البشرة الجافة والدهنية، والان من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا سوف نتعرف علي معجزة ربانية لتبييض البشرة تبييض فوري وفعال في دقائق بفضل الله2022.

مكونات عمل معجزة ربانية لتبييض البشرة وترطيبها من اول استخدام

سوف نقدم لكم بعض المكونات التي سوف يتم من خلالها عمل الكريم المعجزة في التفتيح والترطيب للبشرة فوري وهي كالاتي:-

معلقة ونصف من الخميرة الفورية.

ثلاث معالق ماء الورد.

معلقة من النشا.

معلقة من العسل.

عصير ليمون.

طريقة التحضير

نتعرف اليوم علي ابسط طريقة لتحضير أقوي كريم في التفتيح والترطيب ونفخ الخدود من اول استخدام وهي كما يلي:-

نقوم إناء ثم نضيف بداخلة ماء الورد والعسل ونذوبهم جيدا. ثم نضيف الخميرة ونقلبهم داخل الإناء حتي تذوب ايضا الخميرة بشكل كبير. ثم نضيف معلقة من النشا ونخلطهم جيدا حتي يصبح خليط كريمي. نترك الخليط لبعض الوقت لكي تتفاعل الخميرة مع جميع المكونات قبل الاستخدام. ثم نضيف عصير الليمون علي حسب الرغبة بسبب حساسية البشرة.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم الان طريقة بسيطة جدا للاستخدام الخليط علي البشرة من أول استخدام للخليط ونتائج مبهرة من التفتيح والترطيب وهي كالتالي:-