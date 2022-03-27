نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلوى السميد الرائعة حضريها في عشر دقائق بطعم احلى من البسبوسة في المقال التالي
طريقة تحضير حلوى السميد السريعة التي يعشقها الكبار والصغار بسبب طعمها المسكر المقرمش، تعتبر هذه الحلوى من أكثر الحلويات التي عليها إقبال شديد وخاصة خلال هذه الأيام بسبب الاستعداد لشهر رمضان المبارك، ويفضلها أيضاً كثير من الناس بسبب قلة مكوناتها وتكاليفها وتتم في مدة عشر دقائق على عكس الحلويات الأخرى التي تتطلب الكثير من الوقت عند تحضيرها، لذلك سوف نعرض على كل مشاهدي موقع ثقفني الاخباري مكونات عمل حلوى السميد وطريقة تحضيرها بكل وضوح لكل تنفذها كل أم ممتازة في عمل الحلويات المتنوعة لأولادها.
مكونات عمل حلوى السميد
تعد مكونات عمل حلوى السميد من الأشياء القليلة التي لا تكلف صاحبها كثيراً فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- كوب ونصف من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- نصف كوب من الزيت.
- حبة من البيض.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كوب ونصف من السميد ( بدون إضافات ).
- ملعقة كبيرة من السمنة أو الزبدة.
- علبة من الزبادي.
- فانيليا أو بشر برتقال أو ليمون.
- رشة صغيرة من الملح.
الشربات
- ٢ كوب من السكر.
- عصير نصف ليمونة.
- ٢ كوب من الماء.
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نحدثكم بكل وضوح عن طريقة عمل هذه الحلوى المشهورة التحفة في المنزل فهيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- نحضر إناء العجن ونضع به البيضة والفانيليا وملعقة السكر ونقلب جيداً حتى يذوب السكر.
- ثم نضيف نصف كوب الزيت وملعقة السمنة والزبادي ونقلب أيضاً ثم نضع كوب واحد من كمية السميد ونخلط.
- بعد ذلك نضع الدقيق ورشة الملح والبيكنج بودر ونخلط جيداً حتى تتجانس جميع المكونات وتتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة.
- نقطع العجينة قطع صغيرة ونكورها ثم نغمسها في طبق السميد ( نصف الكوب حتى تكون مقرمشة ) ونضعها في صينية مدهونة بالزيت.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية على الرف الأوسط ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الحلوى من الفرن ونسقيها بالشربات الذي تم إعداده مسبقاً ونتركها حتى تبرد قليلاً ثم نقدمها بألف هنا وشفا للجميع.
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