طريقة عمل الكحك الناعم مثل الجاهز بأسرار شيف الحلواني لطعم ورائحة سيسألكِ الجيران عنها

ننتظر في الأيام المقبلة حلول شهر رمضان وفي أواخر أيام الشهر المبارك تبدأ ربات البيوت في عمل الكحك والبسكويت، ولكن البعض يصعب عليه تحضيره، لذلك نقدم لك عزيزتي أفضل طريقة عمل الكحك الناعم مثل الجاهز بكل سهولة وبطريقة بسيطة ستجعلك لا تلجأين إلى شرائه مرة أخرى بل ستعدينه في المنزل باستمرار.

طريقة عمل الكحك الناعم مثل الجاهز

قومي بإعداد الكحك الناعم في المنزل بسهولة واجعليه مثل الجاهز، وذلك بالطريقة التالية:

المكونات

ملعقتان كبيرتان من السمسم.

ذرة من ملح الطعام.

نصف كيلو من السمن البلدي.

ملعقة كبيرة من البودر.

قطعة من الخميرة البيرة.

كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر.

ملعقة كبيرة من السكر.

كمية من اللبن تكفي لعجن الكحك.

ربع كوب من الماء الدافئ لتخمير الخميرة.

رائحة كحك.

طريقة كحك المحلات

قومي بإحضار بولة كبيرة من البلاستيك.

ضعي بها الدقيق بعد أن تقومي بنخله نخلاً جيداً.

نقوم بعمل حفرة في وسط الدقيق.

قومي بوضع رشة الملح.

ضعي السمن في وعاء على النار، واتركيها حتى تذوب وتغلي جيداً.

قومي بسكب السمن المغلي في الحفرة.

قومي ببس الدقيق بالسمن المغلي جيداً.

نقوم بوضع الخميرة في وعاء.

نضع الماء الدافئ على الخميرة.

نقوم بوضع السكر ونقلبهم، ثم نقوم بتغطيتها ونتركها مغطاه حتى تختمر.

قومي بوضع السمسم مع الدقيق.

قومي بوضع الخميرة على الدقيق والمكونات وقلبي جيداً.

اعجني العجينة بسكب اللبن بالتدريج.

استمري في العجن الجيد، ثم غطي العجين واتركيه حتى يتضاعف كميته.

قومي بفرد العجين وشكليه باستخدام قطع تشكيل العجين.

ضعي الكمية في صاج الفرن الساخن جداً.

سخني الفرن جيداً، ثم ادخلي الصاج واتركيه لمدة عشرون دقيقة حتى يصبح اللون ذهبي.

أكملي باقي الكمية، وقدمي الكحك الناعم ساخن مع كوب من الشاي.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض طريقة عمل الكحك الناعم مثل الجاهز، فقمنا بعرض أفضل طريقة لعمله بالتفصيل مع عرض كيفية تقديمه، ويمكنك عزيزتي رش السكر البودر عليه من الخارج وتقديمه، كما يمكنك حشوه بالملبن أو العجوة لتقدميه بنفس طعم الكحك الجاهز.