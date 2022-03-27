كريم البانثينول لتبييض البشرة وقولي وداعاً للهالات السوداء والخطوط وعلامات تقدم السن والتجاعيد

تعتبر البشرة البيضاء هي محل إهتمام الكثير من السيدات والفتيات والبعض منهم يقوم بإستخدام بعض الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة، ولكنها من الممكن أن تتفاعل مع الضوء مما تعمل على جعل الأمر أكثر سوءاً لذلك نقدم لك أفضل كريم، لذلك وهو كريم البانثينول لتبييض البشرة وذلك من خلال عرض طريقة استخدامه، وفوائده من خلال المقال.

كريم البانثينول لتبييض البشرة

يمكنك استخدام كريم البانثينول حتى تجعل بشرتك ذات لون فاتح وأكثر نضارة، وذلك بالطريقة التالية:

المكونات

عدد 2 ملعقة من نشا الذرة.

وعدد 1 ملعقة من اللبن النيدو.

عدد 1 ملعقة من كريم البانثينول.

نصف ملعقة من الليمون المعصور.

عدد 1 ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

أولا قومي بتحضير علبة صغيرة، وضعي بها كريم البانثينول.

بعد ذلك أضيفي إليه نشا الذرة.

ثم قومي بوضع زيت الزيتون، وقلبي جيداً.

بعد ذلك قومي بوضع اللبن النيدو واكملي تقليب.

ثم أضيفي الليمون، وقلبي جيداً حتى تحصلي على خليط كريمي.

بعد ذلك اغسلي وجهك جيداً، وضعي الخليط على وجهك.

ثم اتركيه لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك اغسلي وجهك بماء فاتر.

ثم كرري الاستخدام يومياً مع مراعاة عدم التعرض للضوء أثناء استخدامه.

فوائد كريم البانثينول للبشرة

تتعدد فوائد كريم البانثينول، والتي سوف نعرضها عليكم فيما يلي:

يعمل كريم البانثينول على المحافظة على كمية الماء الموجودة داخل خلايا البشرة مما يجعله قادر على ترطيب البشرة .

يمكنك استخدامه لعلاج الجروح حيث يساعد على التئام الجروح بسرعة.

يعتبر مضاد شديد الفعالية لعلاج الالتهابات الموجودة في الجلد.

يساعد على التخلص من المناطق الداكنة.

يحمي البشرة من الأشعة الضارة للشمس.

يعمل على علاج الحروق الناتجة من التعرض إلى الشمس.

يساعد في تقليل حكة البشرة.

يعمل على تفتيح البشرة مع استخدامه الصحيح.

يمكنك استخدامه مع مختلف أنواع البشرة كما يستخدم لجميع الأعمار.

يمكن استخدامه في ترطيب الشعر.

في نهاية المقال قد نكون تحدثنا عن كريم البانثينول لتبييض البشرة حيث يتم استخدامه في جعل البشرة أكثر نضارة كما قمنا بعرض فوائده للبشرة كما عرضنا أنه يمكن استخدامه لجميع أنواع البشرة ولمختلف الأعمار.