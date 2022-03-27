نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل أسرار المطاعم لعمل سلطة الحمص السورية بقوام ناعم وكريمي في المقال التالي
سلطة الحمص السورية بالطحينة من ألذ المقبلات التي تقدمها المطاعم مع الأكلات الرئيسية، ويقبل الكثيرون على تناولها حيث تتميز بطعم لذيذ وقوام ناعم وكريمي، ويمكننا عملها في المنزل فمكوناتها بسيطة وغير مكلفة وطريقة تحضيرها سهلة جداً، كما أن الحمص يتميز بالعديد من الفوائد للجسم فهو مصدر مهم للبروتين النباتي والألياف الغذائية وهما من المواد التي تقلل الإصابة بالسمنة وتخفض نسبة الكولسترول الضار في الدم، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل سلطة الحمص السورية بقوام ناعم وكريمي على طريقة آية حبيب.
مكونات سلطة الحمص السورية
يمكنك عمل سلطة الحمص السورية بمذاق شهي ومميز بالمكونات الآتية:-
- نصف كيلو حمص مسلوق (2 كوب ونصف).
- كوب طحينة (ربع كيلو 250 جرام).
- فص ثوم صغير.
- ملعقة صغيرة ونصف ملح.
- ثلث كوب عصير ليمون.
- مكعبات ثلج حسب الاحتياج.
طريقة التحضير
يتم تحضير سلطة الحمص بطريقة سهلة وبمذاق مميز مثل المطاعم، كما يلي:-
- ننقع الحمص لمدة 12 ساعة أو 6 ساعات على الأقل، ثم نسلق الحمص مع ورق غار وفص ثوم وبصلة صغيرة ورشة ملح.
- نترك الحمص حتى ينضج تماماً، ثم نصفي الحمص ونتركه يبرد.
- نطحن الحمص في الخلاط أو الكبة مع ثلث عصير ليمون ونضيف مكعبات الثلج بالتدريج حتى نحصل على قوام ناعم.
- ثم نزود كوب من الطحينة وملعقة صغيرة ونصف من الملح وفص ثوم صغير ونخفق جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها.
- نحفظ السلطة في الثلاجة ثم تزين بحمص مسلوق وملعقة كبيرة من زيت الزيتون وقليل من البابريكا عند التقديم.
فوائد الحمص
الحمص المسلوق من الأطعمة الغنية بالكثير من المواد الغذائية التي تساعد في تعزيز صحة الجسم، ومن أهم فوائده ما يلي:-
- محتواه العالي من الألياف الغذائية يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي.
- الحديد والكالسيوم الموجود في الحمص يساعد على دعم صحة العظام والمساعدة في منع الإصابة بهشاشة العظام.
- الألياف الغذائية تساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض الكولسترول الضار.
- مصدر غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين ب والحديد والفوسفور.
- يساعد الحمص في السيطرة على مستوى السكر في الدم.
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