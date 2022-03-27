وداعاً لسواد السنين.. الفازلين والنشا لتبييض اليدين حتى لو سوداء كالفحم ستصبح بيضاء كالحليب

هل جربت مرة تبييض يديك بطرق طبيعية؟، فإذا كنت تستخدمين الكريمات التي تعمل على ذلك فأنت بالفعل بحاجة إلى بعض المواد الطبيعية التي تساعدك على ذلك حتى تعطيك نتيجة جيدة وفي أسرع وقت، لذلك نقدم لك وصفة الفازلين والنشا لتبييض اليدين وذلك دون إلحاق الضرر ببشرتك، كما يمكنك استخدام هذه الوصفة بوضعها على وجهك، وإليك من خلال المقال هذه الطريقة.

الفازلين والنشا لتبييض اليدين

يمكنك أن تستخدمي النشا والفازلين لتجعلي بشرتك نقية وبيضاء في أسرع وقت، وذلك بالطريقة التالية:

المكونات

خمسة ملاعق من نشا الذرة.

وخمسة ملاعق من الفازلين الطبي.

ربع كوب من عصير الليمون.

خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بتحضير وعاء من البلاستيك.

بعد ذلك ضعي به الفازلين.

ثم قومي بتخفيف الفازلين بماء الورد.

بعد ذلك أضيفي إليه عصير الليمون، وقلبي حتى يذوب الفازلين.

ثم أضيفي إليه النشا واستمري في التقليب حتى تحصلي على قوام مناسب.

بعد ذلك عليك بغسل وجهك جيداً بالماء الدافئ قليلاً.

ثم افردي الخليط على يديك.

بعد ذلك انتظري لمدة ثلث ساعة.

ثم اغسلي يديك بنوع غسول متوفر لديك.

بعد ذلك استمري في استخدام الخلطة يومياً حتى تحصلي على درجة اللون المناسبة.

فوائد النشا والفازلين للبشرة

يعد النشا والفازلين من أقوى المواد الطبيعية التي تجعلك تحصلين على بشرة نقية في أقرب وقت، وإليك بعض فوائد هذه المواد فيما يلي:

يعد النشا من المواد الطبيعية التي تحتوي على الفيتامينات التي تلعب دوراً هاماً في تفتيح البشرة الداكنة حيث يحتوي على نسبة عالية من فيتامين A.

احتواء النشا على مادة الزنك وعنصر الكالسيوم جعلتهم قادرين على تجديد الخلايا الموجودة في البشرة.

يعمل النشا والفازلين على ترطيب البشرة، وذلك بمنع خروج الماء المفيدة من خلايا البشرة.

لهما قدرة على تقليل الالتهابات الموجودة في البشرة.

لهما دور كبير في استعادة اللون الأصلي للبشرة بعد التعرض لأشعة الشمس الحارقة.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض أفضل طريقة لعمل خلطة الفازلين والنشا لتبييض اليدين وذلك بمكونات بسيطة وغير مكلفة، كما قمنا بعرض بعض الفوائد التي تعود على البشرة بعد استخدام الفازلين والنشا، فعليك استبدال الكريمات الغير طبيعية بهذا الكريم الطبيعي.