نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناصعة البياض.. كريم طبيعي لتبييض البشرة لن تحتاجي لبودرة تفتيح أو كريم أساس بعد اليوم في المقال التالي

تسعى الكثير من النساء والفتيات للحصول على بشرة بيضاء ناصعة، ولكن نظراً لغلاء أسعار منتجات التجميل التي تعمل على التفتيح، ونتيجتها التي تأخذ وقتاً طويلاً حتى تظهر فتلجأ إلى البحث عن كريم طبيعي لتبييض البشرة من مكونات طبيعية تغذي البشرة، وتعمل على تفتيحها بأسرع وقت ممكن، ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بعمل كريم طبيعي نتيجته رائعة. كريم طبيعي لتبييض البشرة بإمكانك تفتيح بشرتك بمكونات بسيطة متوفرة في منزلك تعمل على تغذية البشرة بدون ضرر. كريم الكركم لتفتيح البشرة يدخل الكركم في كريمات التفتيح بالطريقة التالية: المكونات ملعقة صغيرة من الكركم المخصص للبشرة.

ملعقتين صغيرتين من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقتين من ماء الورد.

وملعقتين كبيرتين من الحليب.

ملعقتين من نشا الذرة. الطريقة أولا في وعاء نظيف قومي بوضع الكركم والنشا والدقيق الأبيض.

بعد ذلك قومي بتذويب الخليط بالحليب والليمون وماء الورد.

ثم وعند حصولك على قوام كريمي.

بعد ذلك قومي بوضع كمية مناسبة على بشرتك.

ثم اتركي الخليط يجف تماماً لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك قومي بفرك وجهك بحركات دائرية حتى تتخلصي من الخليط تماماً.

ثم قومي بغسل وجهك بالماء والصابون الجلسرين. كريم تفتيح بزبدة الشيا تعد زبدة الشيا من المكونات التي تدخل في منتجات العناية بالبشرة وتبيضها، والطريقة كالتالي: المكونات ملعقتين كبيرتين من زبدة الشيا.

ملعقة كبيرة من دقيق الحمص.

رشة صغيرة من القرفة.

رشة صغيرة من الكاكاو الخام.

كبسولة من فيتامين هـ.

ملعقة من زيت اللافندر. الطريقة أولا في علبة نظيفة محكمة الغلق قومي بوضع دقيق الحمص والقرفة والكاكاو.

بعد ذلك قومي بتذويب زبدة الشيا، وقومي بوضعها على المكونات الجافة.

ثم قلبي معها زيت فيتامين هـ.

بعد ذلك ضعي أيضاً زيت اللافندر مع التقليب.

ثم عند حصولك على قوام كريمي قومي بوضع كمية مناسبة منه على بشرتك.

بعد ذلك اتركي بشرتك تجف، وقومي بفرك بشرتك بحركات دائرية.

ثم قومي بغسل بشرتك بالماء والصابون الجلسرين.

بعد ذلك كرري الخليط مرتين في الأسبوع. وفي نهاية هذا المقال تحدثنا عن طريقة عمل كريم طبيعي لتبييض البشرة بطريقة بسيطة، ومكونات متوفرة في المنزل، ويعطي نتيجة فعالة، ومنها طريقة عمل كريم الكركم لتفتيح البشرة، وأيضاً كريم تفتيح بزبدة الشيا، واستمتعي ببشرة بيضاء ناصعة كالثلج. عمر شويل - جدة ناصعة البياض.. كريم طبيعي لتبييض البشرة لن تحتاجي لبودرة تفتيح أو كريم أساس بعد اليوم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ناصعة البياض.. كريم طبيعي لتبييض البشرة لن تحتاجي لبودرة تفتيح أو كريم أساس بعد اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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