استعدي لرمضان.. الكنافة بالقشطة بدون فرن سريعة جداً ولذيذة وأسعدي أسرتك بأشهى الحلويات الشرقية

كثيراً من الأمهات يقومون بشراء الكنافة بأسعار عالية ولكن يمكنك إعدادها في المنزل بسهولة ومكونات متوفرة في المنزل حتى توفري كثيراً وتضمني أن تكون المكونات نظيفة، وسوف نقدم لك عزيزتي طريقة عمل الكنافة بالقشطة بدون فرن، فقومي بتحضير المكونات الخاصة بها، ثم حضريها لأولادك وقللي من مجهودك.

الكنافة بالقشطة بدون فرن

قومي بعمل ألذ طريقة لعمل الكنافة بدون فرن وذلك بوجود القشطة اللذيذة، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات

كيلو إلا ربع من الكنافة.

كوبان كبيران من القشطة.

نصف كوب من الجبن الموتزاريلا.

كوب من السكر.

كوب ونصف من الماء.

نصف ليمونة معصورة.

ونصف كوب من المكسرات.

نصف كوب من السكر البودر.

كوب إلا ربع من الزبدة اللينة.

طريقة عمل كنافة الحلواني

حضري الكنافة وقومي بفرمها في الكبة الكهربائية.

ضعي عليها السكر البودر وقلبيها جيداً.

قومي بوضع الزبدة عليها بعد أن تذويبها جيداً.

ضعي الكنافة على النار في وعاء، وقومي بتقليبها جيداً حتى يصبح لونها ذهبياً.

قومي بدهن صينية بالسمن وضعي فيه نصف كمية الكنافة، وقومي بالضغط عليها بكوب جيداً.

ضعي كمية القشطة، وافرديها على الكنافة.

قومي بفرم المكسرات ورشيها على القشطة، يمكنك وضع أي نوع من المكسرات ولكن يفضل وضع الفستق.

عليك بوضع الجبن الموتزاريلا وافرديها جيداً.

ضعي باقي كمية الكنافة وافرديها مع الضغط الجيد عليها باستخدام كوب.

قومي بتحضير الشربات فعليك بوضع وعاء عميق، وضعي به كمية الماء.

قومي بإضافة السكر والتقليب الجيد حتى يذوب السكر تماماً.

اعصري الليمون عليه واتركيه على النار يغلي جيداً لمدة ربع ساعة.

في ذلك الوقت قومي بوضع الصينية الموضوع بها الكنافة على نار هادئة مع تغطيتها باستخدام طبق معدني.

اتركي الكنافة على النار لمدة ربع ساعة، ثم اقلبيها على الوجه الآخر حتى تأخذ لوناً ذهبياً.

قومي بسكب الشربات على الكنافة، وقطيعها وضعيها في أطباق التقديم.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض طريقة الكنافة بالقشطة بدون فرن، وقد قمنا بعرض طريقة الشربات، وعرضنا أيضاً أنها من الممكن أن يتم إعدادها بالفستق الحلبي وغيرها من أنواع المكسرات المختلفة.