وداعاً للكرياتين والبروتين..فرد الشعر الخشن المجعد بالكوكاكولا بدون أي مواد كيميائية

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فرد الشعر الخشن المجعد بالكوكاكولا بدون أي مواد كيميائية، من أبسط الطرق التي يمكن تطبيقها على الشعر حتي يتم فرده هي استخدام الكوكاكولا، منتج جهل نتيجته على الشعر الكثير من السيدات، لا حاجة لأستخدام مصففات الشعر المختلفة التي تسبب في تعرض الشعر للضرر والتقصف تؤدي لتساقطه، طبقي وصفات الكوكاكولا المختلفة مرة أسبوعيًا ولاحظي نتيجته المبهرة بمجرد تجربته لأول مرة. فرد الشعر الخشن المجعد بالكوكاكولا سوف نقدم لكم طريقة فرد الشعر بالكوكاكولا بطريقة سهله وبسيطة . مكونات وصفه فرد الشعر بالكوكاكولا كوب من الكوكاكولا حديثة الفتح.

وكوب من النشا.

كوب من الزبادي أو علبة.

ملعقة زيت زيتون كبيرة. طريقة فرد الشعر بالكوكاكولا في وعاء على النار قومي بوضع كوب الكوكاكولا وضعي معه النشا وظلي في التقليب حتى يمتزج المكونات ويصلان لدرجة الغليان.

أرفعي الإناء من على النار وانتظري حتى يبرد.

ضعي كل من الزبادي وزيت الزيتون وقومي بتقليب المكونات حتى الامتزاج.

قومي بتنظيف الشعر جيداً قبل وضع الخليط عليه وقومي بتمشيطه.

ضعي الخليط على الشعر بالتساوي وتأكدي من وصول الوصفة للشعر بأكمله.

يترك على الشعر مدة لا تقل عن ساعتين أو ساعة ونصف على الأقل.

قومي بتنظيف شعرك من الخليط باستخدام الماء الدافئ وقومي بتنظيفه بالشامبو وضعي البلسم عليه وشاهدي النتيجة.

يفضل تطبيق تلك الوصفة على الشعر مرة أٍبوعيًا حتى تحصلين على النتيجة التي ترغبين فيها. استخدام الكوكاكولا للشعر فقط تلك الوصفة من أسهل الوصفات التي يمكنك تطبيقها على شعرك، لا تحتاج للكثير من الأدوات ولا للكثير من المكونات، كل ما تحتاج له هو كأس من الكوكاكولا أو أكثر بحسب ما يحتاج له شعرك. طريقة فرد الشعر بالكوكاكولا قومي بعكس أتجاه شعرك للأمام من أجل شطفة بالكوكاكولا.

ضعي وعاء ما أسفلك حتى يتسرب الكوكاكولا لها ولا تتسبب في اتساخ المكان بالكامل.

قومي بشطف شعرك بالكوكاكولا وتأكدي من وصولها لشعر بالكامل.

أثناء شطف الشعر انتبهي ألا تقومي بأذية عينك أو الوجه.

يفضل ترك الكوكاكولا على الشعر مدة لا تقل عن 3 ساعات أو حسب ما تستطيع تركه، فهناك بعض الأشخاص الذين قد تظهر لديهم حساسية أتاه تلك الطرقة.

قوم بشطف شعرك باستخدام الماء البارد جيدًا.

احرصي على عدم استخدام مصففات الشعر بعد تطبيق الكوكاكولا على الشعر. عمر شويل - جدة وداعاً للكرياتين والبروتين..فرد الشعر الخشن المجعد بالكوكاكولا بدون أي مواد كيميائية - ثقفني

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