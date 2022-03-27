نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وجبة عشاء سريعة التحضير بسيطة سهلة خفيفة ولذيذة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكلات سريعة للعشاء هذا ما يحتاج إليه بعض السيدات حال الرغبة في إعداد وجبات للعشاء سهلة وسريعة دون تكلفة، واليوم من خلال موقعنا ثقفني نود أن نقدم لكل زوارنا الكرام وجبات سريعة وشهية تكفي لـ 9 أفراد فدعونا نستعرض معا المكونات والخطوات.

اكلات سريعة للعشاء

من الاكلات الشهية والسريعة هي سلطة الفراخ المشوية التي يمكن اعدادها في غضون 15 دقيقة فقط واليكي المكونات.

ملعقتين كبيرة من الزيت.

كوب صغير من نص الذرة المسلوقة.

قطة كبيرة من الفراخ الفيليه.

كوب طماطم طماطم مقطعة لمكعبات صغيرة.

حزمة من الخس المقطع.

كمية من الزيتون مقطع.

كمية من الخبز.

طريقة التحضير

عليكي اولا بتحضير وعاء ويضاف به كمية فيليه الفراح لكي تتبل بالملح والفلفل الأسود، ثم في مقلاة على النار يضاف كمية الزيت حتي يسخن ضعي الفراخ المتبلة وتقلب قليلا إلى أن تنضج تماما معك، ثم توضع على جانب حتي تبرد قليلا، ثم بعد ذلك تقطع إلى مكعبات متوسطة.

في وعاء ضعي كلا من الذرة والخس والطماطم المقطعة والزيتون ثم يضاف عليهم قطع الفراخ وتلقب وتقدم في طبق التقديم مع الخبز وبالف هنا وشفا.

وجبة عشاء سريعة مع أومليت البيض

يمكن تحضير وجبة عشاء خفيفة وسهلة من خلال أومليت البيض السوسيس الشهي الءي سيفضله الكبار والصغار وذلك لطعمه الرائع واللذيذ.

ثلاث بيضات.

ملعقة من زيت الزيتون.

قطعة واخدة من السوسيس المسلوقة.

ملعقتان من الزبدة.

ملعقة من الملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من الكزبرة الخضراء.

ملعقة من البارميزان المبشور

خطوات التحضير

اولا عليكي بتقطيع قطعة السويس لشرائح رقيقة جدا، ثم في وعاء ضعي كلا من الملح والفلفل والبيض والجبن والكزبرة وزيت الزيتون وتمزج المكونات معا جيدا.

في مقلاة على النار ضعي الزبدة ثم يضاف عليها بعد أن تذوب خليط البيض ويترك دقيقتين، ثم اقلبيه على الوجه الأخر ثم يوزع عليه شرائح السوسيس ويترك لمدة دقيقة لتمام النضج ثم يوضع في طبق التقديم ويقدم البيض ساخنا مع الكاتشب والعيش الشامي أو الخبز وبالهنا.

وجبة غداء سريعة بالبطاطس

يمكن تحضير وحبة سريعة بالبطاطس، من خلال سلق ثلاث خبات من اابطاكس ثم يتم هرسها جيدا باستخدام شوكة ثم تتبل بالقليل من الفلفل الاسود والملح والكمون، ثم اقسمي الكمية لنصفين.

ونضع في المقلاة بصلة مفرومة مع ملعقة من السمن وحتي يذبل البصل نضع عليها ربع كيلو من اللحم المفروم ونقلب جيدا، ونرش عليها نصف ملعقة من بهارات اللحم وونص ملعقة من الملح وتترك حتي تنضج.

ثم نحضر صينية مدهونة بالقليل من السمن ونوزع النصف الاول من البطاطس المهروسة ثم فوقها كمية اللحم المفروم ثم تغطي بالكمية الصانية من البطاطس ويوزع على سطح الصينية بيضة نع ملعقة من السمن، ندخلها بعد ذلك في الفرن لمدة 10 دقائق وتقدم وبالهنا.

طريقة عمل اكلات سهلة للغداء

يمكن تحضير اكلة سريعة في دقائق لاسرتك، وهي المكرونة بالبشاميل بالسجق تلك الوجبة التي تحضر في اقل من 30 دقيقة.

المكونات

نص كيلومن المكرونة.

ربع كيلو من السجق.

بصلة.

ملح.

فلفل.

حليب.

الطريقة