بلون الكهرمان الفول المدمس لسحور رمضان بكل سهولة زي الزبدة

تداول الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع البحث الشهيرة خلال تلك الأيام بعض التساؤلات حول طرق عديدة لعمل الفول المدمس لسحور رمضان، حيث جاء ذلك تحديداً مع توقيت دخول شهر رمضان الكريم، حيث يفضل معظم الأشخاص تناول الفول المدمس على وجبة السحور لما له من فوائد عديدة تفيد الجسم أثناء ساعات الصوم، هذا ما جعل البعض يتساءل عن طرق مضمونة لتحضير الفول المدمس داخل المنزل، وذلك بدلاً من شراءه من الخارج حتى يتم التأكد من نظافة المكونات المستخدمة لتحضيره، لذا من خلال هذا المقال سوف نعرض طريقة مبسطة تساعد سيدة المنزل في تحضير الفول المدمس داخل المنزل.

مكونات عمل الفول المدمس لسحور رمضان

يمكنك الآن الاستعداد لسحور رمضان من خلال تحضير بعض المكونات البسيطة التي سوف تساعدك في عمل الفول المدمس لسحور رمضان، وذلك خلال الأيام الحالية حيث لم يتبقى على الشهر الكريم سوا ايام قليل، لذا فإن مكونات الوصفة كالآتي:-

نصف كيلو فول متوسط الحجم.

نصف كوب من العدس الأصفر.

حبة جزر مبشورة.

١ حبة طماطم طازجة

واحد بصلة متوسطة الحجم.

ملعقة من الكركم.

عصير نصف ليمونة.

طريقة تحضير الفول المدمس لسحور رمضان

تستطيع الآن جميع السيدات داخل المنازل المصرية عمل الفول المدمس لسحور رمضان بعدة طرق مختلفة بسهولة، حيث أن بعض الأشخاص يفضلون الفول المدمس المحضر داخل المنزل لضمان جودته، لذا نعرض طريقة تحضير الفول المدمس وهي كالاتي:-