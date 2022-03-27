لو بشرتك قمحية.. صبغ الشعر بني طبيعي لأجمل تجديد بمظهرك وابهريهم بإطلالة مميزة

صبغ الشعر بني طبيعي حيث تتنوع درجات صبغ الشعر باللون البني لتأتي بأكثر من درجة جميلة ولافتة للنظر ويمكن صبغ الشعر داخل المنزل بمكونات طبيعية، وذلك ما تسعى إليه كل السيدات للمحافظة على جمال شعرها وظهورها دائما في أحسن شكلها لأن درجات الصبغة البني تتلاءم مع البشرة السوداء أو الخمرية، فتعالوا نتعرف في مقالنا اليوم على طريقة صبغ الشعر بني بمكونات طبيعية داخل المنزل.

صبغ الشعر بني طبيعي

أن صبغات الشعر تتباين في درجة البني فيوجد منها كالآتي:

صبغة بني أحمر وهي تقترب من اللون الأحمر وهي تعطى السيدة مظهرا بارقا ولامعا.

صبغة بني عسلي وتعد من أفضل درجات صبغات البني لأنها تعطي شكل مميز للسيدة ويوجد بني ذهبي وهو

يميل إلى لون الذهب ويعطى مظهرا بارقا وأشبه باللون الأشقر.

خطوات صبغ الشعر في البيت

يتم إحضار 8 ملاعق من الحنة الطبيعية وخمس ملاعق من خل التفاح ويتم إحضار 3 ملاعق من البابونج

وكوب ماء مغلي و 5 ملاعق من بودرة الكاكاو.

وكوب ماء مغلي و 5 ملاعق من بودرة الكاكاو. يتم مزج الحنة مع خل التفاح والماء والبابونج وبودرة الكاكاو حتى يتم الحصول على خليط متجانس ثم يترك

هذا الخليط في الثلاجة لمدة 3 ساعات.

هذا الخليط في الثلاجة لمدة 3 ساعات. ثم يتم وضع هذا المزيج على الشعر وتوزيعه جيدا في المكان المراد صبغه ثم تغطية الشعر بغطاء

بلاستيكي وتركه لمدة 4 ساعات على الشعر.

بلاستيكي وتركه لمدة 4 ساعات على الشعر. ثم يتم تنظيف الشعر بشامبو ملطف للشعر حتي يتم الحصول على النتيجة المطلوبة.

صبغات للشعر طبيعية

أن كل سيدة تسعى دائما إلى تغيير لون شعرها وأيضا تميل إلى تغيير لون الحواجب، حيث تتباين ألوان صبغات الشعر ما بين الأصفر والبني حسب درجاته المختلفة وتأتي درجة اللون البني، من أهم الصبغات في عالم الموضة وحتى لا تسبب الصبغات الجاهزة تلف في الشعر فلا بد من الاستعانة بصبغات الشعر الطبيعية بمكونات طبيعية تماما وبدون أي آثار جانبية على الشعر والتي تم سردها في مقالنا اليوم.

صبغ الشعر بني طبيعي حيث تلجأ معظم السيدات إلى صبغ شعرها وخصوصا صبغات اللون البني بدرجاتها البراقة واللامعة والتي تضفي مظهرا جماليا للسيدة لان شعر المرأة هو دليل جمالها.