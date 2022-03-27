نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر نجاح وطريقة عمل الزبادي الشهي في البيت استعداداً لسحور رمضان في المقال التالي

طريقة عمل الزبادي في المنزل استعداداً لقدوم شهر رمضان الكريم، وذلك لتناول هذا الزبادي الصحي واللذيذ في السحور، ومن الأفضل أن يتناول الأشخاص الزبادي في وجبة السحور، وذلك حتى لا يشعروا بالعطش خلال ساعات الصوم الطويلة، وهو ما يدفع الكثيرات من النساء إلى البحث عن طريقة عمل الزبادي في كتب الوصفات أو داخل الكثير من المواقع عبر استخدام محرك بحث جوجل، وتسهيلا على متابعينا قمنا بإحضار أسهل وأفضل طريقة سوف تتمكن الأمهات من طريقة عمل الزبادي بطريقة صحيحة وصحية. مكونات عمل الزبادي في المنزل لسحور رمضان بدون الفرن واحد كيلو من اللبن.

كوب واحد من الزبادي. سر نجاح وطريقة عمل الزبادي الشهي نقوم بوضع اللبن داخل وعاء فوق النار، وحتى يصل اللبن إلى مرحلة الغليان، كنا يفضل أن يتم فئات اللبن على نار هادئة، وقبل أن يصل اللبن إلى مرحلة الفوران، نقوم برفع اللبن من فوق النار، وذلك حتى يهبط فوران اللبن.

بعد ذلك نقوم بإرجاعه مرة أخرى فوق النار الهادئة، وهكذا نقوم بتكرار ذلك لمدة ثلاثة مرات، حتى يتم التأكد من أننا قد قضينا على جميع البكتيريا الضارة التي قد توجد بداخل اللبن.

نقوم بترك اللبن حتى يهدأ، ولكن من الضروري أن يصبح اللبن دافئ ولكنه يميل إلى أن يكون فاتر قبل القيام بدء عمل الزبادي، وذلك أنه في حالة قد تم استخدام اللبن وهو ساخن، فهنا سوف تفشل وصفة الزبادي بشكل تام.

وعند وصول اللبن إلى درجة الدفء المناسبة، نقوم بأخذ مقدار نصف كوب ونصف من كوب الزبادي الجاهز ونضعه داخل اللبن ثم نقوم بالتقليب من خلال استخدام الملعقة، وذلك حتى نضمن امتزاج الخليط ويصبح متجانس تماماً دون وجود به أي تكتلات.

نقوم بإضافة خليط الزبادي داخل الإناء، ثم تقلب من خلال استخدام بالمضرب اليدوي.

نقوم بإحضار صينية من الألومنيوم، ثم نضع بداخلها أكواب نقوم بصب الزبادي بداخلها.

يتم صب مقدار من الماء الساخن داخل تلك الصينية الألومنيوم التي بها أكواب الزبادي نقوم بتغطية الصينية.

تترك الصينية في مكان دافئ من حوالي سبع إلى ثماني ساعات حتى يتخمر ويصبح قوامه أثقل. عمر شويل - جدة سر نجاح وطريقة عمل الزبادي الشهي في البيت استعداداً لسحور رمضان - ثقفني

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