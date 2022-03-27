نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر المقرمشة.. القرنبيط الكرسبي بالأسرار والتكات لطعم لا يقاوم وكوني محترفة في مطبخك في المقال التالي

عمر شويل - جدة القرنبيط الكرسبي الملقى المحمر من أشهى الأكلات الشتوية مختلفة المذاق التي يبحث عن طرق تنفيذها ربات البيوت، حيث إنه يحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم ويدخل في نظام الريچيم كما أنه يوجد وصفات عديدة ومتنوعة لطريقة تناوله قرنبيط مخلل، مقلي، مشوي، وأيضًا في إعداد السلطة، حيث يوجد بعض الأمهات لا يعرفون تحضير القرنبيط المقلي المقرمش بدون ما شرب زيت.

سر خلطة القرنبيط الكرسبي

سوف نقوم بطرح بعض الأسرار التي تجعل القرنبيط معكِ مقرمش وليس طريًا

إضافة كمية مناسبة من النشا.

جعل الزيت غزير حتى يحمر القطعة كامله.

القليل من البيكنج بورد يجعل القرنبيط منفوشًا.

طريقة عمل القرنبيط البانية بالنشا

قد قمنا فيما سبق توضيح أسرار نجاح القرنبيط المقرمش وهو أن تجعلي النشا أكثر من الدقيق حتى تحصلي على القرمشة المطلوبة.

المقادير

قرنبيطة مناسبة لعدد الأفراد.

ثمرة طماطم.

3 أعواد من الشبت.

واحدة من البصل الصغير.

4 أعواد من البقدونس.

ثمرة من الفلفل البارد.

1 ملعقة كبيرة من الثوم.

توابل السبع بهارات.

3 كوب من الدقيق.

1 كوب نشا.

½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

القليل من الملح.

1 كوب لبن منزوع الدسم.

زيت للقلي.

طريقة التنفيذ:

أولا يقطع القرنبيط قطع متوسطة، ويوضع في حلة بها ماء مغلي على النار ويرش القليل من الكمون والملح ويترك حتى ينضج.

بعد ذلك نضجه يخرج من الماء ويترك حتى يبرد.

ثم يتم إضافة نصف مقدار الدقيق والنشا وباقي المكونات في الخلاط ويمزج جيدًا.

بعد ذلك إذا تماسك الخليط يضاف إليه القليل من الماء حتى يصبح مناسب.

ثم تغمر قطع القرنبيط في الخليط ويمهل لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك يتم إضافة باقي الدقيق مع النشا ويقلب فيه قطع القرنبيط على جميع الجهات حتى نفاذ الكمية.

ثم يضاف زيت غزير في مقلاة كبيرة على نار هادئة حتى يسخن.

بعد ذلك وتوضع قطع القرنبيط وتحمر على الجهتين حتى نحصل على اللون و القرمشة المطلوبة.

خلطة القرنبيط بدون بيض ولا لبن

البعض منا لا يحب رائحة البيض في الطعام لذلك نجد أن الوصفة السابقة تحقق تلك الرغبة، لكننا الآن سنخبركم طريقة صنع القرنبيط بدون استخدام لبن وهي كالتالي:

المكونات:

القرنبيط.

1 كوب دقيق.

½ كوب نشا.

2 فص ثوم.

القليل من البهارات.

جزرة.

بعض عيدان الكزبرة والبقدونس.

زيت للقلي.

طريقة التنفيذ:

أولا قومي بسلق القرنبيط ويترك حتى يبرد.

بعد ذلك يتم فرم الثوم، والجزر والكزبرة والبقدونس باستخدام الكبة.

ثم يوضع النشا والدقيق والخضروات ويتم خلطهما معا بإضافة القليل من الماء.

بعد ذلك يتم خلط قطع القرنبيط في الخليط ويقلي في زيت غزير حتى يصبح ناضجًا.

في الختام ذكرنا لكِ سيدتي أكثر من طريقة لصنع القرنبيط الكرسبي منها الوصفة التقليدية، ومنها ما هو بدون لبن أو بيض.