نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سر عمل الجلاش باللحمة المفرومة” .. تعلمي طريقة سهلة للجلاش المورق خطوة بخطوة وبدون مجهود وتكلفة في المقال التالي

يعد الجلاش باللحمة المفرومة من اشهى الاكلات التى تقدم على المائدة، وهو من الأصناف التي تقدم بأكثر من طعم واكثر من طريقة مختلفة على حسب الرغبه فى الطعم، ويمكن أيضا تحضير الجلاش بحشوة المكسرات والعسل كنوع من انواع الحلويات، واليوم نقدم لكم طريقة عمل الجلاش باللحمه المفرومه. مكونات عمل الجلاش باللحمة المفرومة لفة من الجلاش ٥٠٠جرام.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

نصف معلقة من الملح.

نصف معلقة من الفلفل الأسود.

نصف معلقة من البهارات.

كوب من الحليب السائل.

عدد ١بيضه. طريقة التحضير نقوم بتحضير عصاج اللحمه المفرومه للحشو اولا ونتركه جانبا.

فى قدرا على نار متوسطة نضع معلقتين من الزبدة مع البصل المفروم ونقلبهم جيدا.

عند تشويح البصل نضيف اليه اللحمة المفرومة مع الملح والفلفل الاسود والبهارات ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس مع بعضها تماما.

نترك اللحمه المفرومه على نار هادئه حتى يتم تسويتها بشكل جيد.

نرفع اللحمه المعصجه من على النار ونتركها جانبا حتى نقوم بتحضير الجلاش.

نقوم بفرد لفة الجلاش ونحضر صينية متوسطة الحجم وندهنها بقليل من الزبدة.

نقوم بوضع طبقات الجلاش فى الصينية وبين كل طبقة والاخرى نضع القليل من الزبدة السائلة.

عند الانتهاء من نصف الكمية نقوم باضافة اللحمه المعصجه ونوزعها فى المنتصف بالتساوى.

نضيف باقى طبقات الجلاش حتى ننتهى من الكمية الموجودة.

نقوم بتقطيع الجلاش مثلثات او مربعات حسب الرغبة.

فى وعاء صغير نضع كوب الحليب من البيضه وذرة فلفل اسود.

نقوم بخفقه جيدا حتى يتجانسوا.

نسكب خليط البيض مع الحليب على وجه الجلاش ونتركه لمدة ١٠دقائق داخل الثلاجة حتى يتشرب الجلاش من الخليط تماما.

نخرج صينية الجلاش من الثلاجة ثم ندخلها فى الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يتم تسويته ويحصل على اللون الذهبى الرائع.

يخرج الجلاش من الفرن ويقدم مع القليل من البقدونس للتزين.

يقدم مع الدجاج المشوى او البامية والبطاطس المقلية.

ويقدم الجلاش ايضا مع المكرونه البشاميل.

ويمكن حشو الجلاش بانواع الجبن المختلفة المفضلة لديكم مع شرائح الزيتون الأسود مما يعطيه مذاق رائع ومختلف. عمر شويل - جدة "سر عمل الجلاش باللحمة المفرومة" .. تعلمي طريقة سهلة للجلاش المورق خطوة بخطوة وبدون مجهود وتكلفة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “سر عمل الجلاش باللحمة المفرومة” .. تعلمي طريقة سهلة للجلاش المورق خطوة بخطوة وبدون مجهود وتكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.