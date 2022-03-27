روتين العناية بالشعر لحل كل مشاكل الشعر المتقصف والهايش شديد التساقط سيتغير 180 درجة

روتين العناية بالشعر أكثر ما يبحث عنه السيدات والفتيات، حيث يعتبر الشعر من السمات الرئيسية في جمال المرأة وترغب كل سيدة في الحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة، حيث أن بعضا من العادات التي تقومين بها يوميا سوف تساعدك في الحصول على شعر صحي ولامع وأكثر حيويا، حيث أن اتباع عدد من العادات الصحية الخاصة بتناول نظام غذائي متكامل العناصر اللازمة لجسم الإنسان، وممارسة الرياضة بشكل مستمر للحفاظ على تدفق الدورة الدموية التي تعمل على تحفيز نمو الشعر.

روتين العناية بالشعر

نستعرض معكم خطوات روتينية أساسية على كل مرآة اتباعها يوميا كروتين للشعر، للحفاظ عليه وجعله صحي، وهي كالتالي:

أولا تمشيط الشعر: لا بد من تمشيط خصلات الشعر بشكل يومي، حيث تعمل هذه الخطوة على توزيع الزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس على كامل الشعر، كما أنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس لتعزيز نمو خصلاته، مع تجنب تمشيطه عندما يكون مبلول لعدم تعرضه للتكسر والتقصف.

ثانيا غسيل الشعر: لكل نوع شعر عدد مرات يتم غسله في الأسبوع، فمثلا الشعر الخشن يتم غسله مرتين أسبوعيا، والشعر الدهني يتم غسله أربع مرات أسبوعيا على أن يكون يوم بعد يوم، أما الشعر العادي فمن الممكن غسله مرتين خلال الأسبوع أو ثلاث مرات.

نصائح هامة لشعر صحي وقوي

الإكثار من شرب الماء بشكل دوري على مدار اليوم.

قص أطراف اليوم بانتظام في ميعاد محدد في كل شهر لعدم تعرضه للتقصف.

بينما يجب عدم غسله بكثرة خلال الأسبوع للاستفادة من الزيوت الطبيعية التي يتم إفرازها يوميا.

من ناحية أخرى يجب عدم استخدام المكواة والسيشوار أو أي حرارة عالية بكثرة لفرد الشعر، لأنها تعمل على ضعفه وتقصفه مع الوقت.

أيضا عدم تعريض الشعر لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة من الوقت.

كما يجب ربط الشعر بخفة وليس بشدة لعدم تعرضه للتكسر.

يجب تناول غذاء صحي متكامل العناصر الغذائية بشكل يومي.

علاوة على ذلك يجب ممارسة الرياضة بشكل يومي لتعزيز الدورة الدموية لنمو الشعر.

كما يجب عدم التعرض للتوتر أو التعصيب لما له من تأثير كبير في تساقط الشعر.

بالإضافة إلى ذلك يجب عدم ممارسة عادة التدخين أو الجلوس بجانب شخص مدخن.

بعد التعرف على خطوات روتين العناية بالشعر. نجدها بسيطة إلى حد كبير لذلك واظبي عليها للحصول على شعر قوي وصحي. مع اتباع النصائح الخاصة بالشعر للحفاظ عليه لأطول وقت ممكن.