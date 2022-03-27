طريقة ناجحة لعمل محشي ورق العنب في المنزل وبخطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة

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يعتبر محشى ورق العنب من اجمل واشهى المأكولات التي ينجذب إليها الكبار والصغار، وهو من الأصناف التي تقدم على المائدة فى العزومات والمناسبات العائليه، ويقدم ورق العنب مع تشكيلة من انواع المحاشى مثل الباذنجان والكوسه والفلفل، واليوم نقدم لكم طريقة عمل ورق العنب. مكونات عمل محشي ورق العنب نصف كيلو من ورق العنب.

كيلو من الأرز.

كمية مناسبة من الخضرة شبت وبقدونس وكزبرة.

بصلة كبيرة الحجم مفرومة.

معلقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف معلقة صغيرة من الكمون.

ماء لسلق ورق العنب.

١ كيلو من عصير الطماطم.

٢ معلقة من معجون الطماطم.

٤ معالق كبيرة من الزيت النباتي.

٢ مكعب من مرقة الدجاج.

شرائح من الطماطم والبصل.

شرائح من الليمون. طريقة التحضير في قدر على النار نضع الماء ونتركه حتى الغليان.

عند الغليان نضيف القليل من عصير الليمون ثم نضع ورق العنب فى الماء لمدة ٥ دقائق.

نرفع ورق العنب من الماء في مصفاة ونتركه حتى يبرد ويصفى تماما.

فى اناء عميق على نار متوسطة نضع الزيت مع البصل المفروم ومكعبات مرقة الدجاج.

نقوم بتشويح البصل جيدا حتى يحصل على اللون الذهبى.

ثم نضيف معجون الطماطم الى البصل ونقلبه جيدا.

نضع عصير الطماطم على باقى المكونات و نضيف اليهم الملح والفلفل والكمون ونتركهم حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.

نقوم بغسل الأرز مع الخضار ونتركهم يصفوا تماما من الماء.

عند تجانس المكونات نقوم باضافة الخضرة والارز على خليط الطماطم ونقلب المكونات مع بعضها.

نحضر قدرا عميق ونضع فيه طبقة من شرائح البصل والطماطم ثم نبدأ بحشو ورق العنب ونرصه فى الوعاء.

نفرد ورق العنب على صينية او رخامة نظيفة ثم نضع بداخلها ملعقة صغيرة من خلطة الأرز.

نقوم بلف ورق العنب و غلقه بإحكام حتى لا يخرج منه الارز عند التسوية.

نكرر هذه العملية حتى ننتهى من الكمية الموجودة.

بعد الانتهاء من رص ورق العنب نضع شرائح الليمون على الوجه.

نقوم بتسخين الشوربة لسق. ورق العنب.

نسكب الشوربة الساخنة على ورق العنب حتى تتساوى الشوربة بآخر صف من ورق العنب.

نضع ورق العنب على نار متوسطة ونتركه حتى يتشرب من الشوربة.

نقوم بتهدئة النار ونتركه حتى يتم تسويته جيدا.

نحضر طبق التقديم ونقوم بقلب الوعاء عليه حتى يصبح ورق العنب مرصوص بشكل جيد اثناء التقديم.

يقدم ورق العنب مع سلطة الزبادى ويقدم معه الدجاج المشوى او شرائح اللحمه بالصوص.

ويقدم معه الكوسة والفلفل المحشى. عمر شويل - جدة طريقة ناجحة لعمل محشي ورق العنب في المنزل وبخطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة - ثقفني

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