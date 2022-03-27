لسحور رمضان.. طريقة عمل الحلاوة الطحينية البلدي مثل المصانع ستذهلك سهولتها

الحلاوة الطحينية البلدي من أكثر الأطعمة التي يحبها الكبار والصغار، حيث تعتبر من الأكلات السريعة التي تحقق الإشباع الكامل بمجرد تناول بعضا منها، فقد تم العثور على طريقة عملها على أصولها بعد إيجاد أحد كتب الطهي ألذ يعود لأحد دول الشرق الأوسط، انتشرت بكثرة في دول الشرق الأوسط وخاصة دول قارة أسيا، ونظرا للإقبال عليها بكثرة والرغبة في التعرف على طريقة عملها، حتى يتسنى للباحثين عنها عملها بالبيت، سوف نقدمها إليكم بطريقة ناجحة ومقادير مضبوطة للاستمتاع بألذ حلاوة طحينية.

الحلاوة الطحينية البلدي

حيث ان الحلاوة لها العديد من الفوائد الضرورية والهامة لجسم الإنسان، ومن أبرزها التخلص من التهابات وتقرحات اللثة والفم، لذلك يحرص الكثيرون على عمل حلاوة طحينية بالمنزل لضمان نظافتها والمكونات المصنوعة منها، والتي نستعرضها معكم في النقاط التالية:

كوبان من السمسم السابق تحميصه.

كوبان سكر بودرة.

كوب واحد من الزيت.

وكوب واحد من الدقيق.

ذرة ملح.

كوبان من اللبن المجفف.

ملعقة صغيرة من الفانيليا البودر.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمنزل

في البداية يتم وضع السمسم المحمص داخل الخلاط الكهربائي.

بعد ذلك يتم طحنه جيدا.

ثم أضيفي الدقيق مع ذرة الملح مع الزيت بشكل تدريجي، مع استمرار الطحن حتى يتم الحصول على قوام ثقيل.

بعد ذلك نبدأ بإضافة السكر والفانيليا واللبن المجفف، مع الاستمرار في الخلط باستخدام الخلاط، حتى تتجانس المكونات تماما.

ثم في وعاء سبق تنظيفه جيدا وتجفيفه وله غطاء محكم الغلق.

بعد ذلك يتم وضع المكسرات بطريقة متناثرة، ثم نسكب الخليط.

ثم يتم تسويه السطح والحواف بواسطة ملعقة.

بعد ذلك يتم إدخال الوعاء بالثلاجة لمدة يومين فأكثر، وبعد مرور يومين أصبحت الحلاوة جاهزة ويتم تقطعيها.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية مثل المصانع

المكونات

كوب من اللبن البودر.

وكوب من السكر البودر.

كوب من الطحينة.

ربع كوب فول سوداني مجروش.

ربع كوب فستق مجروش.

فستق صحيح.

الطريقة

في وعاء نضع كلا من اللبن البودر والسكر البودر والطحينة والمكسرات المجروشة، مع التقليب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات المذكورة.

بعد ذلك وفي قالب نضع حبات الفستق الصحيح ونسكب الخليط عليه مع تسوية جيدا باستخدام ملعقة مسطحة.

ثم يتم إدخالها إلى الثلاجة وتركها لمدة لا تقل عن خمس ساعات قبل أن تقطع للتقديم.

في الختام كانت هذه هي طريقة عمل الحلاوة الطحينية البلدي بالتفصيل مثل المصانع بطريقة سهلة.