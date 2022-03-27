نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة قهوة وستبدين في سن 20 حتي لو عمرك 50 سنة ماسك لتبييض وشد التجاعيد في المقال التالي
عمر شويل - جدة وصفة للقضاء على التجاعيد، تعتبر تجاعيد البشرة من أشهر المشاكل التي تؤرق العديد من الأشخاص مع تقدمهم في السن وخصوصًا النساء، حيث يبحث الكثير عن الطرق والوسائل التي تساعد على إخفاء التجاعيد، ولكن تكمن المشكلة في أن مستحضرات التجميل تحتوي على مواد كيميائية تضر بالبشرة، ولذلك تكون الوصفات الطبيعية هي الحل الأمثل للقضاء على التجاعيد تابع معنا لمعرفة أكثر الوصفات نجاحًا في إخفاء التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما أقدم اليوم كيف ترجعي الكولاجين لوجهك بشكل طبيعي، وكذلك خلطة لازالة التجاعيد حول العين والجبهة .
الزنجبيل للقضاء على التجاعيد :-
يعمل الزنجبيل على تأخير علامات الشيخوخة وإخفاء الخطوط الدقيقة على البشرة، نظرًا لما يحتويه من مضادات أكسدة تساعده على ذلك
المكونات:-
ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون.
ملعقة كبيرة من عسل النحل.
طريقة تحضير وتطبيق الوصفة :-
نحضر وعاء ونضع فيه الزنجبيل، ثم نضيف إليه العسل ونخلطهم بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس، ثم نضع هذا الخليط على بشرة الوجه والرقبة لمدة لا تقل عن ثلاثون دقيقة، مع مراعاة الابتعاد عن العينين، ثم نغسل الوجه والرقبة بالماء الدافئ، ثم نجففهم بلطف باستخدام فوطة قطنية.
نقوم بتطبيق هذه الطريقة ثلاث مرات كل أسبوع.
اللوز للقضاء على التجاعيد :-
يساعد اللوز على زيادة النضارة وشد الوجه.
المكونات :-
٦ حبات لوز.
نصف ملعقة كبيرة من عسل النحل.
ملعقتين كبيرتين من اللبن.
طريقة تحضير وتطبيق الوصفة :-
نقوم بنقع اللوز في الماء لمدة حوالي ١٢ ساعة، ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه اللوز وعسل النحل ونخلطهم جيدًا، نضع الخليط الناتج على بشرة الوجه لمدة لا تزيد عن نصف ساعة، ثم نغسل الوجه بالماء الدافئ، ثم الماء البارد.
نكرر هذه الطريقة مرتين كل أسبوع.
خل التفاح للقضاء على التجاعيد :-
يؤدي استخدام خل التفاح إلى الحفاظ على الجلد التجاعيد، حيث أنه يوازن حموضة الجلد.
المكونات :-
ملعقة كبيرة خل تفاح.
ملعقة كبيرة من عسل النحل.
نصف ملعقة صغيرة كريم مرطب.
طريقة تحضير وتطبيق الوصفة :-
في وعاء نضع خل التفاح ونضيف إليه العسل والكريم ونخلط جيدًا، حتى نحصل على خليط متجانس، ثم نقوم بفرد الخليط على الجلد لمدة ثلث ساعة تقريبًا، ثم نغسل الوجه بالماء البارد ونجففه بفوطة قطنية.
نضع على الوجه كريم مرطب مناسب لنوع البشرة.
نقوم بتطبيق هذه العملية ثلاث مرات كل أسبوع.
مستحضرات التجميل للتجاعيد
وهناك أيضًا عدة مستحضرات تجميل مثل السيروم الطبي يتمجاعيد الذي يحتوي على نسبة عالية من الكولاجين الذي يعمل على اخفاء وازالة التجاعيد وشد المسام والخطوط الظاهرة في الوجه سواء في الجبهة أو فوق وتحت العين.
وليس فقط السيروم الذي يعمل على ازالة التجاعيد بينما هناك حقن يتم أخذها لفرد الخطوط واخفاء التجاعيد وذلك عن طريق مركز تجميل أو العيادات الخاصة.
من أكثر الوصفات التي حققت نتيجة مبهرة هي وصفة الليمون لتفتيح وشد الوجه، يحتوي الليمون على احماض تساعد على تفتيح البسرة والتخلص من البقع الداكنة نهائياً، فقط حاولي اتباع تلك الوصفة يوميا وستلاحظين الفرق بنفسك فقط كل ماعليكي هو اخذ نصف ليمونه ومسح بها كامل الوجه والجسم أيضاً واتركيه على بشرتك لمدة ساعتين على الأقل ثم اشطفيه بالماء البارد.
قناع الطين لغلق المسامات
المكونات
جهزي ملعقتان كببيرة من بودرة الطين، مع ملعقة كبيرة من ماء الورد .
خطوات التحضير :
قومي بخلط المكونات السابق ذكرها جيداً في وعاء واسع لتصبح لديكي عجينةٍ ناعمةٍ ولينة.
افردي الخلطة على الوجه واتركيها لمدة 15 دقيقة على الأقل.
يغسل الوجه بالماء البارد جيداً، احرصي على تكرار تلك الوصفة مرتين بالأسبوع للحصول على نتائج مبهرة.
وصفة الهوة لتبيض الوجه واخفاء التجاعيد
تعمل القهوة على تبيض البشرة كونها تحتوي على مواد مضادة للاكسدة التي تخافظ على البشرة وتقلل من ظهور الخطوط.
اولا جهزي وعاء واسع وضعي به ملعقة صغيرة من القهوة وضيفي عليها ملعقة ثغيرة من النشا وضيفي عليهم ملعقة من ماء الورد وقلبي المكونات معا جيداً.
ضعي الماسك على وجهك ووزعيه جيداً، اتركيه على بشرتك لمدة نصف ساعة قبل شطفه بالماء الدافئ، أحرصي على تكرار تلك الوصفة مرة كل اسبوع على الأقل للوصول إلى أفضل النتائج.
وصفة زيت الزيتون للوقاية من التجاعيد
يعد زيت الزيتون من أكثر وأهم الزيوت المفيدة على البشرة، كونه يحتوي على عدة فيتامينات التي تساعد على تاخير ظهور التجاعيد والوقاية منها أيضا.
- اخلطي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع ربع ملعقة كبيرة من العسل وكمية قليلة من الجلسرين، قلبيهم جيداً حتي تتجانس المكونات معا.
- يوزع الخليط على كامل البشرة مع التدليك المستمر لمدة دقيقتين، ثم تشطف الوجه بالماء الفاتر.
ماسك اللبن والشفا لتفتيح البشرة
المكونات:
ملعقة صغيرة من اللبن الرائب.
ملعقة من الشوفان المطحون جيداً.
قطرات من ماء الورد.
نصف ملعقة من عصير الليمون.
نصف ملعقة من الخميرة.
طريقة تحضير الوصفة
جهزي وعاء وضعي به الخميرة وضيفي عليها ماء الورد والليمون وقلبيها حتي تذوب وتختلط المكونات معا.
ضعي الماسك على وجهك وتجنبي ملامسة العينين واتركيه على وجهك لمدة ربع ساعة قبل شطفه بالماء الفاتر احرصي على تكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع.
وصفة الليمون والحليب لشد البشرة
مع خلطة الحليب والليمون الفعالة في شد وتفتح البشرة ستلاحظين الفرق بنفسك فقط جهزي ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج وامزجيهم بأربع ملاعق من الطحينية البيضاء ثم ضيفي فوقهم مع كوب من الحليب وقلبيهم جيداً لدقيقة ثم ضعي عليهم ملعقة صغيرة من العسل مع نصف كوب من الماء قومي بطلت المكونات معا حتي يصبح لديكي قوام متماسك.
وصفة الزبادي لتفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد
مع وصفة الزبادي ستحصلين على أخفاء واضح للتجاعيد والخطوط البيضاء التي تظهر تحت العين، من خلال توزيع كمية من الزبادي على الوجه مع التدليك لدقائق من ثم تترك على الوجه لمدة 30 دقيقة قبل أن يشطف الوجه الماء الفاتر، تكرر الوصفة يوم وراء يوم لنتيجة مبهر.
وصفة زيت الخروع لتقليل ظهور التجاعيد والخطوط ومكافحة الشيخوخة
يعتبر زيت الخروع من اقوى الوصفات الطبيعية التي يتم استخدامها في مكافحه الشيخوخه، حيث يمنح حق بشره نقيه كما يساعد بشكل كبير في تقليل ظهور التجاعيد على الوجه من خلال توزيع كميه على الوجه واليدين وتحت العينين ويترك المزيج لمده ساعة حتى ثم يشطف الوجه من بعد ذلك بالماء الفاتر، ينبغي تكرار الوصفة مرتين من كل اسبوع.
الليمون لشد البشرة وتقليل التجاعيد حول العينين
اذا كنتي تعانين من ظهور التجاعيد على الوجه حتما ولابد من اتباع وصفة عصير الليمون الذي بفضل خصايصه المذهلة سيقلل من عملية ظهور التجاعيد والشيخوخة.
المكونات
- ملعقتان من عصير الليمون.
- قطعة قطن نظيفة.
الطريقة
- يتم غمس قطعة القطن في عسير الليمون ونبدأ بتمريرها على وجه برفق بحركات دائرية لكي تمتص البشرة حمض الليمون.
- بعد الانتظار لمدة 60 دقيقة يشطف بالماء الفاتر، وتكرر الوصفة يوم ورا يوم وسلاحظين الفرق بنفسك
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